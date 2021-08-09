《自殺特攻》隊長Joel Kinnaman遭女伴性勒索　以性侵威脅求上位

帥氣男星雖然容易贏得女性青睞，卻也因為機會太多恐惹禍上身。在《自殺特攻》（The Suicide Squad）系列影片扮演隊長Rick Flag的美國、瑞典混血男星Joel Kinnaman，就表明已對曾在3年前有過短暫韻事的瑞典女模Gabriella Magnusson（藝名Bella Davis）申請禁制令，稱對方威脅要傷害他和他的家人，還想誣指他性侵，強迫他接受她的勒索，令他不堪其擾。



Joel Kinnaman從瑞典到美國發展，雖然還不算是家喻戶曉的一線巨星，片約卻從沒斷過，而且主演了《自殺特攻》、2014年的《鐵甲威龍》（RoboCop）等知名影片，又被Netflix、Apple TV+等影音平台自製大戲捧為男主角，演藝圈行情算是不錯，卻因此惹來桃花劫。

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他表示和Gabriella曾短暫交往，Gabriella自稱被他「霸王硬上弓」，其實彼此是兩情相悅。兩人在近3年前曾於紐約翻雲覆雨，事後他因隔天一早還有工作，沒有留她過夜，隔天她就傳簡訊來抱怨，對他沒有留住她很不滿，也氣他沒有確認她是否安全到家。

Gabriella之後對Joel提出的要求就非常多，包括要他幫她在荷李活建立人脈、幫她爭取到在著名的《運動畫刊》（Sports Illustrated）拍沙龍美照、工作簽證、40萬美元的公寓等等等，若他不聽從她就要對外散布自己被他性侵，他實在沒有辦法，只能透過法律的手段來保護自己和家人。Joel也強調，他自己支持性侵的受害者，但發生在自己身上的並非性侵事件，而是惡意的造謠和威脅。

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