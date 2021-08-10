自殺特攻│導演爆死亡名單跟原定不同　親揭小丑女及血拳原本命運

由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn自編自導的DC擴展宇宙（DCEU）電影《自殺特攻》（The Suicide Squad）終於上映，相信對於已入場觀看的影迷來說，電影開場後不久的大屠殺印象非常深刻。其實在宣傳初期，曾傳出會有7名成員慘被賜死，當時導演幽默說：「這未免太樂觀了。」而導演也說到做到，電影開始便已經血流成河。然而導演近日表示，如今的死亡名單，跟當初選擇的並不一樣。



超能暴隊出發前，大家都有說有笑。（《自殺特攻》劇照）

《自殺特攻》導演James Gunn日前接受外國雜誌《Variety》訪問，重提因過往涉嫌孌童強姦的言論，而遭迪士尼解僱，因而獲轉投拍攝DCEU電影的機會。除此之外，他又提到當初的死亡名單，跟影迷如今看到的並不一樣。

導演James Gunn被問到有沒有想過將瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演的小丑女及艾迪斯艾巴（Idris Elba）飾演的血拳賜死、甚至要將全隊超能暴隊殺死時，他表示自己從沒有這樣的打算，然而他續指出，如今有一位倖存角色，最初決定是要陣亡的：「我原本的結局是想弄死其中一位主角，而原本要死的就是由葡萄牙女星Daniela Melchior飾演的捕鼠女，然而她太可愛了，讓她死的感覺太黑暗了。」

導演James Gunn從沒有想過要把小丑女殺死。（《自殺特攻》劇照）

雖然在結局時，由David Dastmalchian飾演的圓點人遭巨型反派海星Starro踩死，但導演表示他並非不愛這角色：「這不代表我們就不愛圓點人，我們很愛他，但我就是對捕鼠女不能下手，所以我就心軟了。」

除此之外，原本會被殺死的也有由莊先拿（John Cena）飾演的和平使者。當時他在戲中確實遭血拳射殺。然而在片尾片段中，重傷的和平使者獲救，超能暴隊的管理人Amanda Waller的兩位下屬前往探望他，更透露有意重新徵召他去執行其他任務。然而導演表示，這片尾片段是因為衍生劇才會拍攝出來：「那段是因為衍生劇才需要拍攝，在電影幾乎完成後製後，我才知道他們打算開拍劇集。所以當他們開拍劇集後，我們便順道拍攝這片尾片段。

由葡萄牙女星Daniela Melchior（左）飾演的捕鼠女，原本會被賜死的。（《自殺特攻》劇照）

至於由Sean Gunn飾演的黃鼬，導演表示這片尾片段確實一早計劃好。點擊下圖即睇《自殺特攻》15大彩蛋！！！