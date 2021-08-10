Netflix│古天樂再投資動畫　《蜜熊仔維沃》爛番茄新鮮度高達87%

天下一電影（One Cool Film）聯同哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）出品的全新動畫電影《蜜熊仔維沃》（VIVO）日前正式在Netflix上架，而這作品與《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines）同樣獲得好評。



Juan de Marcos González及Lin-Manuel Miranda分別為Andrés及蜜熊仔Vivo獻聲。（《蜜熊仔維沃》劇照）

《蜜熊仔維沃》由百老匯音樂神劇《Hamilton》的創作人Lin-Manuel Miranda擔任執行監製兼聲演戲中主角蜜熊仔VIVO，故事講述蜜熊仔為了實現自己的使命，並替好朋友傳遞一首情歌，讓熱愛音樂的蜜熊仔踏上一場畢生難忘的音樂之旅，而動畫中多首歌曲更由Lin-Manuel Miranda所創作。據影視流量統計網站「FlixPatrol」顯示，截至昨天為止《蜜熊仔維沃》已連續兩天成為Netflix全球最多人觀看的電影。

13歲童星Ynairaly Simo聲演Gabi（左）。（《蜜熊仔維沃》劇照）

其實天下一電影跟哥倫比亞影業和索尼動畫並非第一次合作，三方合作的上一部作品《一家人大戰機械人》在4月時同樣在Netflix上架，更成為Netflix史上最多家庭會員點播的動畫電影，甚至有望問鼎來屆奧斯卡最佳動畫，質量有所保證，讓人對《蜜熊仔維沃》更加期待。

目前《蜜熊仔維沃》在爛番茄（Rotten Tomatoes）及IMDb上都獲得不錯的成績。（《蜜熊仔維沃》劇照）

目前《蜜熊仔維沃》在爛番茄（Rotten Tomatoes）及IMDb上都獲得不錯的成績，前者新鮮度雖然較《一家人大戰機械人》低，但仍然錄得87%新鮮度，平均分更高達7分（滿分：10分）：至於後者暫錄得6.9分（滿分：10分）。

《蜜熊仔維沃》在爛番茄錄得87%新鮮度。