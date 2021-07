Netflix《不死喪軍》前傳電影《神偷大軍》　預告揭開鎖專家故事

由美國導演薩克薛達(Zack Snyder)執導的Netflix電影《不死喪軍》(Army of the Dead),雖然評價好壞參半,但無阻Netflix及導演繼續擴充其電影宇宙,而前傳電影《神偷大軍》(Army of Thieves)繼公開了首張劇照後,電影的前導預告亦出爐,粉絲見到在《不死喪軍》中飾演險庫破解員Ludwig Dieter的德國演員Matthias Schweighöfer再次亮相,而今次他更是前傳電影的主角。



德國演員Matthias Schweighöfer在Z《不死喪軍》中飾演險庫破解員Ludwig Dieter。(《不死喪軍》劇照)

前傳電影《神偷大軍》由Matthias Schweighöfer自導自演,故事講述在喪屍病毒爆發初期,在小鎮出身的銀行員迪特接受神秘女子招募,加入一支劫案團隊。這個團隊的成員全是遭國際刑警通緝的罪犯,目標是攻破歐洲各地最安全的傳奇保險庫,迪特因此捲入畢生難遇的刺激冒險。

德國演員Matthias Schweighöfer(左)自導自演《不死喪軍》前傳電影《神偷大軍》。(《不死喪軍》劇照)

從預告來看,這支劫案團隊趁美國出現喪屍病毒,導致全球陷入焦慮的狀態下,攻破歐洲各地最安全的傳奇保險箱,從此過著不平凡的生活。今次故事是迪特前往拉斯維加斯前的故事,原來他在拉斯維加斯前,已經攻陷了不少保險庫。