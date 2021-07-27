Netflix《不死喪軍》前傳電影《神偷大軍》　預告揭開鎖專家故事

由美國導演薩克薛達（Zack Snyder）執導的Netflix電影《不死喪軍》（Army of the Dead），雖然評價好壞參半，但無阻Netflix及導演繼續擴充其電影宇宙，而前傳電影《神偷大軍》（Army of Thieves）繼公開了首張劇照後，電影的前導預告亦出爐，粉絲見到在《不死喪軍》中飾演險庫破解員Ludwig Dieter的德國演員Matthias Schweighöfer再次亮相，而今次他更是前傳電影的主角。



德國演員Matthias Schweighöfer在Z《不死喪軍》中飾演險庫破解員Ludwig Dieter。（《不死喪軍》劇照）

前傳電影《神偷大軍》由Matthias Schweighöfer自導自演，故事講述在喪屍病毒爆發初期，在小鎮出身的銀行員迪特接受神秘女子招募，加入一支劫案團隊。這個團隊的成員全是遭國際刑警通緝的罪犯，目標是攻破歐洲各地最安全的傳奇保險庫，迪特因此捲入畢生難遇的刺激冒險。

德國演員Matthias Schweighöfer（左）自導自演《不死喪軍》前傳電影《神偷大軍》。（《不死喪軍》劇照）

從預告來看，這支劫案團隊趁美國出現喪屍病毒，導致全球陷入焦慮的狀態下，攻破歐洲各地最安全的傳奇保險箱，從此過著不平凡的生活。今次故事是迪特前往拉斯維加斯前的故事，原來他在拉斯維加斯前，已經攻陷了不少保險庫。