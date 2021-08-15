【怒火】一文看清謝霆鋒出道25年轉變　由MK始祖掟結他變Chef Nic

謝霆鋒終於停止做飯出來拍電影，他最近參演的《怒火》贏盡口碑，不知道各位看了沒有？豆瓣7.6分，已成為今年豆瓣評分最高的港產動作片。當然，對於港產片迷來說，《怒火》的意義還在於，這是已故導演陳木勝的遺作。



電影中，謝霆鋒表現絕對是一騎絕塵。他飾演了反派邱剛敖，原本是警隊的明日之星，卻成了被利用的棄子。在牢裡蹲了四年後，他走上了黑化之路，成為了殘酷無情的悍匪。謝霆鋒在戲中的「瘋子美人」無疑吸了不少粉絲，不想當廚師的歌手不是好演員，看來此言非虛。電影在內地上映後，內地網友紛紛給謝霆鋒留言：「把他的炸了，讓他回來拍戲唱歌！」

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一、我們不缺廚稍，我們缺影帝！

看過《怒火》的粉絲都有一個同樣的疑問：謝霆鋒為什麼要沉迷做一個廚師？真的想炸了謝霆鋒的廚房！謝霆鋒自己肯定都沒想到，演個電影廚房都保不住了。網友：打戲乾淨俐落，劇情緊湊，太帥了啊傲！芳心縱火犯老謝！網友：我一大老爺們直接胎動！謝霆鋒：聽說你們要炸我廚房?網友：豈止廚房，菜園子一塊兒炸！

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「瘋子美人」的背後

重返銀幕拍港產打戲的謝霆鋒，讓時間回到了二十年前。似乎他還是那個專注的黃毛小子，為了拍好這一場戲，在片場角落裡練動作，反復摔，反復打，跳幾層樓，說到做到：「我這條命就交給他了。」謝霆鋒也很享受其中的過程。本來只會左手使蝴蝶刀，為了最後一場打戲，硬是練成了雙手蝴蝶刀。

其實我沒有把這個當成訓練，因為我的愛好就是這樣，就喜歡打打拳、練一下刀。

他對反派的揣摩也花了很多心機，就連奸笑都要在鏡子前反復排練，也正因如此，他飾演的邱剛敖，才會被粉絲們叫做「瘋子美人」。

二、「拼命三郎」謝霆鋒

和許多敬業的香港演員一樣，謝霆鋒非常努力。在內地有一個搞笑段子是，香港娛樂圈只有兩個人上了保險公司的黑名單，一個是成龍，另一個就是謝霆鋒。

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早在1999年參演《特警新人類》時，謝霆鋒從二層樓高的鐵架上摔下，弄傷了脊椎神經，留下了後遺症。當年為了《無極》的扇子功，謝霆鋒練5磅健康球，練習過當導致骨膜發炎，一度右半身包括右手全麻痹。他的右腳也因為拍戲受過傷，現在每走一步都會有「啪啪」聲響，每早要在床上先躺5分鐘才可以下床。如今回想，仍有一些瞬間依然能讓謝霆鋒感受到慌張。

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在影片拍攝時，或許是受到了成龍的感染，謝霆鋒也同樣玩命，在會展天台那場戲中，被繩索勒到幾乎窒息。在《男兒本色》裡，謝霆鋒被吳京從五樓一腳踢下去，被巴士撞到彈起來等，謝霆鋒差點被自己的不要命搞到殘疾。

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當時有媒體稱他是「新一代動作巨星」。拍《證人》時玻璃碎片入眼，醫生告訴他：你35歲後可能要人扶。謝霆鋒也曾多次被粉絲評價演戲「用力過猛」、「追人的時候也不能忘記我是謝霆鋒」，但經過這些年的修煉，他早已收穫了「我就是角色」這樣的評價，謝霆鋒沒有白折磨自己。

三、歌手出道的謝霆鋒

00後眼中的他是個廚師，90後眼中的他是個演員，而有多少人還記得，他曾是那個叛逆張揚、狂放不羈的搖滾男孩？謝霆鋒從一出生就備受矚目。父親是演員謝賢，母親是狄波拉。

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在明星父母的光環下，大家想像中的謝霆鋒，無非就是個不學無術的二世祖。面對16歲就簽約英皇出道的謝霆鋒，大家爭議不止。謝霆鋒簽約後的第一次亮相，現場的樂隊出現事故，中途兩次停頓，謝霆鋒惱了，乾脆就罷唱。

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媒體嘩然，他的隨心所欲被解讀為借父母的名氣耍大牌。以至於之後謝霆鋒一上台就被掟螢光棒、膠樽，演唱時才剛開口就遭到觀眾狂噓，於是有了謝霆鋒摔結他的名場面。這種噓聲持續了三年。許多年後，謝霆鋒說：「換做是我，也會討厭我吧，你一個什麼都沒做過的年輕人，憑什麼呢！」

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直到1999年，《謝謝你的愛1999》橫空出世，唱片銷量超過100萬張，一舉獲得獲得臺灣唱片銷量榜冠軍，這種局面才有所改變。人們才開始驚歎，這個星二代，並非是個不學無術的二世祖，他的才華，比人們想像的要更為光芒萬丈。

2000年，他舉辦了首個個人演唱會，連續在香港紅磡體育館開了六場，是香港歷史上在紅館開演唱會的最年輕歌手。同年，他登上春晚，他牽著董潔的手，深情款款地奉上一曲〈今生共相伴〉。

2002年，年僅21歲的他更是一舉奪得世界音樂大獎，全球最高銷量之亞洲最暢銷男歌手獎，也是華人歌手中獲此獎項最年輕記錄保持者。

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人們提起他，不再說他是謝賢的兒子，而是把謝賢稱為「謝霆鋒的父親」。當時有媒體說：「謝霆鋒結束了壟斷華語樂壇近十年的四大天王時代。」

四、歸來仍是少年

1996年出道的謝霆鋒，在今年迎來了出道25周年。出道25周年，說起這個年份，謝霆鋒有一絲驚訝和感慨，但一向很酷的他並沒有過任何紀念日的習慣。不論是演員還是歌手身份，對於目前的人生，他沒有硬性的規劃。

因為他還在繼續不停的打磨自己：「我也就是在這個行業20多年了嘛，其實我沒有想太多，我覺得現在還年輕，還有很多路要走。」

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參考資料：

《19歲的謝霆鋒，終結了四大天王的時代》蝦米音樂（ID:xiami_music）

《出道25年，謝霆鋒迎來了讓他演技炸裂的電影》新浪娛樂（ID: sinaentertainment）



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