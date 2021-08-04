【怒火】中國網民勸謝霆鋒「別再當廚子」　獲本尊親身幽默回應

由已故香港導演陳木勝執導、甄子丹、謝霆鋒及秦嵐主演的《怒火》（中國譯：《怒火·重案》），在上月30日中國上映後，截止8月3日，中國票房已經衝破3億人民幣，而電影將在本月19日香港上映。這部電影獲不少中國網民讚賞，其中更有網民誇讚謝霆鋒「別再當廚子了，多拍點戲吧」，沒想到成功引來謝霆鋒本尊幽默回覆。
《怒火》在中國上映後獲得好評，不少中國網民認為電影的打鬥場面非常精彩及震撼，其中謝霆鋒的演出更獲高度肯定，甚至有網民在社交平台撰文「看完《怒火·重案》後想去把謝霆鋒的廚房炸了」，甚至勸他「別再當廚子了，多拍點戲吧」。目前電影在《豆瓣》獲得7.7分，而在電影售票平台貓眼更獲得9.5的高分。
沒想到網民這句「想去把謝霆鋒的廚房炸了」成功釣出本尊回應。謝霆鋒在其個人微博撰文︰「聽說你們要炸我廚房？」，還以戲中角色邱剛敖署名，更附上他在戲中扔手榴彈的動態圖片。
這則貼文獲近1.4萬人留言，不少網民再度留言，向謝霆鋒表示︰「廚房是沒有前途的，收手吧阿敖，外面全是粉絲」、「炸了他廚房讓他回來拍戲唱歌」及「美食屆不缺你一個廚子，但影壇可太缺你這樣一個有顏值有天賦有演技的演員了好嗎！」等。甚至《怒火·重案》及「謝霆鋒鋒行天下歌迷會」的官方微博都有回應，非常熱鬧。
《怒火》由已故香港導演陳木勝執導，甄子丹在戲中飾演重案組高級督察張崇邦，他在圍剿國際毒梟時，卻遇上一幫「黑吃黑」的蒙面悍匪冷血屠殺警察，而悍匪首領竟是他的昔日戰友，由謝霆鋒飾演的邱剛敖。兩人在戲中多次近身搏鬥及廝殺鏡頭讓影迷看得熱血沸騰。
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