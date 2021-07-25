《殺出個黃昏》謝賢謝霆鋒曾見面就鬧交　奪影帝時公開向爸爸道歉

由林家棟監製及編劇，謝賢（四哥）、馮寶寶、林雪、鍾雪瑩、顧定軒主演的港產片《殺出個黃昏》現已上映，謝賢在戲中無兒無女，突如其來多了一位似是「孫女」的陌生人，開始展露出他溫和、會照顧人、令人動容的一面。

現實中的四哥就有謝霆鋒和謝婷婷兩位乖仔乖女，不過四哥跟霆鋒這對非常父子無論幕前幕後的互動都十分搞笑，一樣吸引！



戲中田立秋（謝賢 飾）跟屈紫瑩（鍾雪瑩 飾）似是爺孫般相處。（《殺出個黃昏》電影劇照）

霆鋒曾於18歲攞新人獎時，用獎項串爆四哥。12年後當他奪影帝時，為這番話公開向爸爸致歉，更稱讚爸爸才是最佳男主角。（VCG）

霆鋒為助父還債出道 年少一句說話梗於心12年

據知謝賢曾因生意失敗而欠下巨債，當年只有16歲的謝霆鋒簽約英皇娛樂出道，做明星賺錢幫四哥還債，他努力足10年將債務還清之餘，由最初不被看好到逐漸得到演藝界及外界的認同。

相信最令父子倆心酸的一幕必數謝霆鋒在2011年獲得金像獎「最佳男主角」一刻，他當時哽咽說：「我18歲攞新人獎，我老竇曾經同我講過：『我喺你細細個時拍過幾百套劇、幾百套電影。』嗰晚我就同番佢講，你拍過幾百套戲，你有冇攞過金像獎，之後一個獎擺喺枱面。我知佢喺屋企睇緊電視，我唔知點解呢番說話擺喺心入面12年，我希望佢唔好似我咁放喺心12年。希望佢原諒呢個不知天高地厚、無禮貌嘅小朋友。要湊大一個咁難教嘅細路、每日要笑面迎人，你至係最佳男主角。」

謝賢一見面剛出生的霆鋒便說：「這麼醜！」（網上圖片）

謝賢嫌棄霆鋒生得醜

有指謝霆鋒年輕時跟謝賢幾乎沒有交流，一見面就鬧交，最後都是不歡而散。到後來謝霆鋒長大，兩人關係才漸漸變好，霆鋒更不時都會送車、送樓給爸爸，更會在拍節目時帶四哥在身邊，既可為他解悶又可嘗遍各地美食，更重要的是增進父子感情。

四哥曾在節目中提及當年在片場收到兒子出生的電話後，馬上丟下手上所有工作，脫下衣服直奔醫院等了15分鐘就看見了，抱起剛出生的霆鋒時，他說：「這麼醜！」而在現場的謝霆鋒一面不屑回答：「像你！」及後四哥補充：「凡抱着他眼淚都流出來了。」

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霆鋒笑言自己有問題好想問謝賢，他：「你戴墨鏡你看得到東西嗎？」（影片擷圖）

霆鋒節目笑謝賢戴超：「你看得到東西嗎？」

謝賢經常都對外宣稱自己跟霆鋒一點都不熟，兩人鬥嘴更是兩父子的家常。霆鋒曾在節目中「報復」爸爸，他：「我真的很想問，你戴墨鏡你看得到東西嗎？」更將四哥的黑超放到鏡頭前，好讓觀眾一嘗四哥視角，令到四哥一度尷尬笑說：「沒有啦，你不要這樣子了。」霆鋒再加碼說：「今天不算（黑），有時候我看到都（奇怪），那麼黑能不能（看到）啊？」最終四哥一句KO霆鋒：「我不想看到你。」幽默度爆標！

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雖則四哥口硬其實好愛錫霆鋒，只不很少會表示出來，更少有會當面讚囝囝，曾經他就有跟楊紫瓊講過：「他（霆鋒）不像我，因為我沒有我的兒子這麼本事。」四哥有霆鋒這個囝囝都相當驕傲。

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