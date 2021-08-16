《媽媽的神奇小子》上映4日票房破500萬　成暑期最賣座華語片

改編自前殘奧金牌得主蘇樺偉真人真事的電影《媽媽的神奇小子》，上周四上映至今4日，票房已突破500萬，成為本年度暑假檔最賣座港產及華語片。除了劇情感人及演員表現出色，身兼女主角及監製的吳君如，率領導演及其他演員親身到戲院謝票達70場，相信亦對催谷票房大有幫助。

吳君如與梁仲恆的精湛演出，令觀眾更了解蘇樺偉與媽媽的感人故事，電影獲得一致好口碑。（電影公司提供）

電影亦剛於第 18 屆西班牙比克（巴塞隆拿）《亞洲夏日電影節》（Asian Summer Film Festival (Vic, Barcelona) ）競賽單元中，榮獲「最佳電影」獎項，評審形容電影「鼓舞及溫暖人心，展現出(蘇樺偉)的不凡及克服一切的能力」。吳君如對於電影獲得「最佳電影」一獎，她笑指聽到消息時不禁在家中跳了起來，她說：「原來開心到彈起係真嘅，真係好鼓舞，票房報捷之餘電影又攞埋獎，真係開心到癲咗！最佳電影對我嚟講係最振奮，因為係成部戲台前幕後，群策群力嘅成果！巴塞隆拿係我其中一個好喜歡嘅城市，今次去唔到攞獎係有啲失望，但係我會繼續留港支持參加殘奧嘅運動員同埋繼續謝票！謝爆佢！」

君如感謝圈中好友力撐《媽媽的神奇小子》。（電影公司提供）

對於觀眾和圈中好友賣力分享這部電影，吳君如表示甚為感動：「大家的迴響也正是我拍攝這部戲的初衷，透過偉仔的故事，將一份母親的愛傳遞。拍攝過程雖然艱難，但發覺原來我身邊台前幕後的一群，跟運動員一樣都是充滿體育精神，一起向前衝，同樣地也希望這部電影能繼續衝出更好的成績來。」