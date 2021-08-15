《媽媽的神奇小子》影評｜就算動情逼淚　記得拭乾眼淚堅壯無懼

蘇樺偉，一個香港人定必聽過的名字，因為出世受黃疸病影響，導致全身痙攣影響走路及聽力，以為一世都行得比人慢，殊不知他是擅長跑步，跑得比人快，還以殘障運動員身份多次為香港出戰，個人紀錄奪得6面金牌。一個輸在起跑線的故事，可想像拍成電影，就是衝著你淚腺而來。



戲中的小童星，是位真正有殘障的小朋友。(《媽媽的神奇小子》劇照)

近年來，香港人流的淚絕不少，有人擔心再上一部催淚作會否太沉重？但看清楚，流淚只是這部戲的過程，要你向蘇媽學習，拭乾了淚再向前行才是它的宗旨。大家試將自己投進蘇媽一角，初生兒子因病，往後就要跟痙攣症終老，連走路都有困難時，作為媽媽總會有一刻想問個天，點解要咁對我？君如就以此為基調，演出初期不時加插望天的小動靜，是無力感？是怨天尤人？其實都是一個舒緩的出口，讓自己好受一點，應付往後艱辛的路。

除了起初的愁眉不展，其實君如飾演的蘇媽都相當堅強。(《媽媽的神奇小子》劇照)

每個進程都在衝擊你淚腺

全片可謂不乏淚點，但值得一讚是情節安排上沒有過份煽情，由起初的一片愁雲慘霧，到中段望到曙光的激動，然後兩母子的拉鋸糾纏，到最後步向運動員黃昏的哀傷，每個進程都在衝擊你淚腺。

母愛的無私奉獻，是戲中重點，吳君如沒有預期般終日愁眉苦臉擠出喊樣，反而如實地還原蘇媽真人的堅毅，除了起初的徬徨，打後都是一份堅定的眼神迎來每個挑戰，以樂觀性格安慰自己，安慰身邊人，這亦是沒有令全片過份煽情的關鍵。

兩位最佳新演員的誕生

最叫人淚腺失控反而是兩位扮演蘇樺偉的演員，少年版的馮皓揚以及成年版的梁仲恆，二人在說話模式都參考了當事人，並作出修飾令觀眾較易聽得到，而那種像要花乾力氣才吐出的每一粒字，都成為特強的催淚劑，縱使只是簡單說句︰「我會贏更多金牌返嚟畀你！」還是會擊中要害令你內心泛起一記酸。更莫說講到︰「同我條命一樣，我就係要從後面追上嚟」、「如果我返去跑步的話，每個月政府津貼得3000蚊」這些設計好的淚腺陷阱，遇上偉仔說話模式就成了催化劑，那份傷感實在無法抵禦。

梁仲恆每講一句對白，再平淡都是有股暗暗的傷感。(《媽媽的神奇小子》劇照)

還記得當日看完《黃金花》的凌文龍飾演自閉角色，已經令人心服口服，但去到梁仲恆與馮皓揚的演出，你會看到二人合力製造了另一座高山，那種演出勝在令人看不出演的軌跡，似是與身俱來，尤其演少年版的馮皓揚，以14歲的青澀駕馭這角色，單純得更見無痕，兩位絕對有能力挑戰來年金像獎的最佳新演員，男配角甚至男主角獎項。

更值得一提，有個要你哭得措手不及的安排。故事鋪排了蘇樺偉弟弟一角，由林家熙（Locker）飾演，他的出現源於蘇媽的一份私心，擔心自己年長後冇能力照顧偉仔，於是決定多生一個細佬，希望將來接力照顧哥哥。這種一出生就排次位的感覺，非常難受，而做母親凡事都以哥哥行先的心態，令做弟弟的長期處於哥哥影子下，這種難受你又可曾意會？現實版的弟弟有否同樣感受就不得而知，縱使是虛構，做弟弟的都要有萬噸的定力才可承受這另類的痛。