回憶潛行專訪│兩女主角盛讚吳彥祖　「他的身體語言非常出色」

由曉治積曼（Hugh Jackman）、吳彥祖、Rebecca Ferguson及Thandiwe Newton主演的《回憶潛行》（Reminiscence）將在今日（8月19日）上映，早前《香港01》邀請到兩位女主角Rebecca Ferguson及Thandiwe Newton接受視像訪問，兩人除了談到《回憶潛行》外，還分享了首次與吳彥祖合作的經歷。



英國女星Thandiwe Newton在戲中飾演Watts，是一名前軍人，與曉治積曼飾演的Nick是好朋友。（《回憶潛行》劇照）

曾與《回憶潛行》導演Lisa Joy合作拍攝HBO劇集《西部世界》（Westworld）的英國女星Thandiwe Newton，她笑言近乎電影開拍的最後一刻才知道她自己有份演出導演這部電影處女作：「我在拍攝前兩星期才知道，當時我們身在新加坡拍攝《西部世界》第三季，而她非常忙碌，因為她要忙著處理《西部世界》的劇本，同時她也在編寫《回憶潛行》的劇本。」

Thandiwe Newton表示在《回憶潛行》拍攝前兩星期才獲導演Lisa Joy告知她有份演出電影。（影片擷圖）

當時不知情的Thandiwe Newton，在某天如常跟導演寒暄，希望為她打氣，突然導演Lisa Joy說出一句︰「為何你不能演Watts這角色」，這說話讓Thandiwe Newton一頭霧水：「我都不知道Watts是誰。」Thandiwe Newton表示導演Lisa Joy之後仍然繼續自言自語：「為何你可以？為何軍人需要這麼大及壯健？當然當時我不知道她在說甚麼，她根本是在自言自語。」最後Thandiwe Newton才了解原來是《回憶潛行》中的女軍人角色Watts，而這角色還與曉治積曼的角色有過出生入死的經歷，最後還幫他協助客人尋找記憶。

Rebecca Ferguson在戲中飾演神秘女角色Mae。（《回憶潛行》劇照）

至於戲中另一位女主角Mae，角色由瑞典女星Rebecca Ferguson飾演，而《回憶潛行》的故事也因為她而展開，而她談到她在戲中需要用不同情感去演繹這神秘角色：「我需要演出不同的性格，因為這部電影大部份時間都是由她的角度出發，所以我需要運用不同的情感去演出。」

+ 5

另外，曉治積曼在《回憶潛行》中曾經幫助由Rebecca Ferguson所飾演的Mae尋找記憶，問到如果現實存在這高科技機器，她最想重新過那段回憶時，她表示最想回到年輕時與母親一起生活的時光：「小時候與媽媽一起的片段，我們會一起躲藏，並等待其他人來，然後一起跳起來。」然而再問到她會喜歡停留在快樂回憶還是繼續生活時，她表示她會選擇向前行：「我有愛我的人及朋友在身旁，但如果這些都沒有的話，我就不知道了。」

Rebecca Ferguson談到電影《回憶潛行》外，還分享了首次與吳彥祖合作的回憶。（影片擷圖）

最後兩人提到首次與吳彥祖合作的經歷，Thandiwe Newton大讚吳彥祖是天才：「他是一份非常獨特的禮物，他的身體語言非常出色。而某天我們在等候拍攝時，他還當場示範了令人難以置信的開槍動作。」除了吳彥祖外，她同時大讚同戲的Rebecca Ferguson擁有一把天籟之音：「大家擁有不同的天賦，真是非常奇妙。至於Rebecca Ferguson也認為吳彥祖非常獨特：「我很高興可以與他合作，與從沒有合作過的人工作會讓我感到興奮，他非常驚艷。」Rebecca Ferguson還提到與吳彥祖在片場有很多有趣的交流。