【怒火】陳木勝逝世1周年　謝霆鋒撰文悼念：我們會傳承下去

由已故香港導演陳木勝執導的《怒火》，終於在上星期四香港上映，電影開畫短短5天，已經錄得超過800萬港元票房，更成為今年開畫首日票房最高的香港電影。《怒火》正在上映中，剛巧今日（8月23日）是導演陳木勝逝世一周年，在戲中飾演邱剛敖的謝霆鋒亦有在微博撰文悼念。



謝霆鋒在《怒火》中飾演邱剛敖。（《怒火》劇照）

曾與陳木勝合作過多部電影，其中包括《特警新人類》、《新警察故事》、《寶貝計劃》、《男兒本色》、《新少林寺》及《怒火》，的謝霆鋒，目前身在重慶，與麥亨利及何珮瑜跟齊齊出席分享會，順道跟當地的影迷會面。

陳木勝逝世1周年，謝霆鋒在微博撰文悼念。（微博擷圖）

剛巧今天（8月23日）是導演陳木勝逝世一周年，曾與陳導演合作過6次，並在其遺作《怒火》中飾演邱剛敖的謝霆鋒，他在微博撰文悼念陳導演。他寫道：「一年過去，您帶領我們完成的電影大家都看到了。好幾次在影院，看片尾熟悉的背影感慨萬分，Benny導演，想念您。這束火花，我們會傳承下去。用《怒火》（中國譯名：《怒火·重案》）在銀幕上最後一次書寫“情與義”，而你帶來的那些珍貴光影記憶，也讓每一位觀眾都感受到了火光與溫暖。謝謝你，陳木勝導演。」

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而香港的《怒火》Facebook專頁也有撰文悼念，製出一張印有「動作稱霸，只此一家」的海報，向陳木勝導演作最後致敬。