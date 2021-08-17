【怒火】盧惠光激讚謝霆鋒搏到盡　胡子彤感恩陳木勝重視自己意見

由已故香港導演陳木勝執導、甄子丹及謝霆鋒主演的《怒火》，在本月16日舉行首映禮，場面星光熠熠。《香港01》找來盧惠光、胡子彤及張文傑三位《怒火》的演員分享拍攝心得及對陳木勝導演的感受。



盧惠光跟子丹及霆鋒都有多次合作。（梁碧玲 攝）

曾經與導演陳木勝合作過多部電影的盧惠光，他舉起大拇指力讚陳導演非常好人：「好人到不得了，現場不會罵人，你有意見也可以跟他說。」這番說話也完全對應了胡子彤對導演的感受。胡子彤表示：「陳導演是一位好懂得尊重人的導演，不會因為我是一個新人，就拒絕我的意見。」而張文傑也稱，導演會好細心跟他們分析如何拍攝，甚至還討論將來的合作計畫。

盧惠光有時都佩服霆鋒樣樣親力親為︰「，有時我都會問佢要自己來嗎？佢話自己來，個膽好犀利。」（梁碧玲 攝）

另外，三人又談到在戲中與兩位主角謝霆鋒及甄子丹合作的經歷。盧惠光表示：「我同子丹師傅都拍過好多部電影，都有十至二十年前，而霆鋒就兩至三部。後期跟霆鋒合作多了，他是一個好搏命的人。」問到如何評價謝霆鋒，他坦言：「無得講，太搏命，有時我都會問（他）要自己來嗎，他話自己來，個膽好犀利。」

一眾演員出席《怒火》首映。（梁碧玲 攝）

至於胡子彤及張文傑則被謝霆鋒的窩心食物所吸引。前者表示霆鋒好愛錫他們，也會預先整食物給他們，而後者則認為霆鋒就像大哥哥一樣：「放飯時他會拿出預先整好的食物與我們分享，好sweet。」