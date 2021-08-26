《怒火》謝霆鋒重演張家輝經典對白成彩蛋　「這是陳木勝的堅持」

陳木勝導演的遺作《怒火》，由甄子丹、謝霆鋒主演，上畫一星期票房已經衝突1,000萬，大受香港觀眾歡迎。電影的動作場面，完全滿足一眾影迷。而大家亦留意到，霆鋒戲中一句對白︰「邊個瀨嘢，耶穌都冇面畀！」似向陳木勝導演舊作《掃毒》致敬，問霆鋒是否他刻意安排，原來唔係︰「這是Benny導演（陳木勝）的堅持！」



「邊個瀨嘢，耶穌都冇面畀！」

話說電影講到以霆鋒為首的歹徒，一直叫眾手足行事低調，免得被警方查出行蹤，而霆鋒在戲中就向兄弟講了一句︰「邊個瀨嘢，耶穌都冇面畀！」一聽見「耶穌」，就立即想起同樣是陳木勝作品，《掃毒》中張家輝的一句︰「耶穌都留唔住佢，我話嘅！」

謝霆鋒跟陳木勝合作多年，拍攝時都有個默契，讓作品更有新意。（葉志明 攝）

謝霆鋒接受《香港01》訪問，問到該對白是否自己加上去以向《掃毒》致敬，但原來並非如此。謝霆鋒︰「這是Benny導演（陳木勝）的堅持！正是因為張家輝在《掃毒》有過一句類似的對白，而他想再用一次，我都贊成，睇下有冇影迷留意到。」因而成為導演埋下的小彩蛋，給影迷的一份小禮物。

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霆鋒︰不少鏡頭會拍足三個版本

霆鋒更講到今次角色相當陰險，比《新少林寺》的演出去得更盡，但好多都剪走了。「可能尺度問題，亦可能片長關係。因為我跟陳木勝合作有個習慣，喜歡第一個take跟足他指引去拍，第二次會微調少少，第三次我就玩下嘢，加少少新嘢入去，好讓他去揀，我們之間的默契就是這樣。」

霆鋒跟陳木勝拍攝時有份默契，不少鏡頭都會交出三種演出給導演揀。(葉志明 攝)

回看《掃毒》（2013），原對白是張家輝飾演的阿偉，經歷在泰國被劉青雲放棄營救，獨留在泰國自生自滅，而當青雲打算念舊情，叫他一聲︰「阿偉」，他立即發火︰「阿偉死咗喇，你揀㗎嘛偶像，段昆我攞緊，耶穌都留唔住佢，我話嘅！」

重溫《掃毒》場面