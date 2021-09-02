血鯊｜方力申演游泳健將對抗恐怖巨鯊　網民負評︰作賤自己

方力申近年在內地接拍不少網絡電影，去年有一部名叫《血鯊》，他重回「老本行」扮演游泳運動員，對抗兇惡的變種巨型鯊魚，不過網民在網上的評價幾近全部劣評，仲話方力申拍這部片簡直係「作賤自己」。

方力申受訪表示拍攝時連鯊魚模型都沒有，全程靠想像演戲，但他又話對鯊魚有恐懼，要「賣命」演出。（劇照）

《血鯊》講述熱愛海洋的明煦陽（方力申飾），在海洋館遭遇意外後，通過生物技術治癒傷腿，卻無法擺脱對水和鯊魚的心理陰影。六年後，明煦陽為完善海洋生命基因庫再赴海洋館，卻陷入血鯊災難，危機面前，他克服心理陰影，消滅血鯊，維護了生態平衡。

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過去荷里活有不少鯊魚題材的電影，出名如史提芬史匹（Steven Spielberg）的《大白鯊》（Jaws）系列，近年亦有Jason Statham與李冰冰主演的《極悍巨鯊》（The Meg）。內地就較少有同類題材電影，《血鯊》雖然新鮮感十足，但製作方面就相當兒戲，最基本的特效亦做不好，加上劇情沒驚喜，網民狠批「浪費時間」、「侮辱智商劇情」、「不知道導演拍的時候有沒有尷尬」、「毫無邏輯毫無科學性毫無演技」、「兩毛的特效，弱智的劇情」。

值得一提的是女主角周韋彤入行前曾經是跳高運動員，身高達1.75米，2000年參加「中國模特之星大賽」勇奪冠軍而入行，在內地發展得有聲有色，獲封為「陸版林志玲」，微博粉絲過千萬人。

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