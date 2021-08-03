「沙律」張沛樂拍內地網絡電影　性感演出令網民錯晒重點？

林子聰（肥仔聰）主演的內地網絡電影《重案行動之連環凶殺》日前上架，連續6日登上點擊榜冠軍。這部除了是廖啟智的遺作之一，也是「沙律」張沛樂首次參演的內地網絡電影，戲中的她有性感演出，吸引了不少網民注意。

不少網民表示為了智叔才收看這部電影。（電影截圖）

《重案行動之連環凶殺》講述香港出現神秘自殺事件, 死者在手機視頻直播下自焚而死，而在場唯一的目擊者卻堅稱自己當時失去了記憶，並且否認與自殺事件有關。重案組警員接手調查, 所有證據都指向目擊者是自編自導自演，實質是教唆他人自殺的真兇。由於自殺片段流出而造成公眾恐慌，警隊高層希望現證據確鑿而盡快結案，以釋公眾疑慮，但唯獨督察黃一聰覺得事有蹊蹺，在請示上司後，決定再次對事件展開調查……

網民指黑哥雖然只是客串演出，但表現都比第一主角肥仔聰出色４。（電影截圖）

雨僑飾演終極奸角。（電影截圖）

雖然電影由內地公司製作，但大部份演員都是來自香港，除上以上提到的林子聰、廖啟智及張沛樂，還有鄒文正、羽翹及客串演出的姜皓文等。戲中智叔飾演警察部心理學家，戲份不多但表現屬眾人之冠，他向林子聰分析案情時的表情相當到位，不少網民表示為了智叔才會收看這部片。相反，網民認為林子聰沒有表現出精明幹探的樣子，笑言他的演技就像廿年前《少林足球》的「六師弟」一樣，毫無進步，未能擔大旗演第一主角。

沙律性感演出成全片一大亮點。（電影截圖）

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雖然有智叔作招徠，但由於劇情不吸引，製作亦不算精良，在「豆瓣電影」只得3.9分（10分滿分）。全片另一亮點要數沙律的性感演出，她飾演的角色慘遭Mr.成員黎澤恩（Ronny）淋火水繼而自焚活活燒死，她全程穿上性感吊帶睡衣，一出場就要搔首弄姿擺出一副誘人的樣子，之後仲要色誘Ronny。雖然沙律出場只有幾分鐘，但已獲得不少內地網民注意。