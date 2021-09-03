朴敘俊被野生捕獲出發飛英國　瞞兩個月終認參演《Marvel隊長2》

朴敘俊3號被韓媒「STARNEWS」拍到現身機場，全身包得密不透風，啟程前往英國。經紀公司終於鬆口，認了他出國是為了加入Marvel電影宇宙，瞞了2個多月終於證實此事。



朴敘俊先前被爆出準備演出《Marvel隊長2》，國外知名電影網站沒多久就放上了他的演員介紹。但經紀公司礙於保密合約，一概推說「無可奉告」。隨著朴敘俊出國工作，經紀公司正式宣布「朴敘俊確定接演Marvel電影」，希望大家支持和關心他接下這個全新挑戰。然而對於電影名稱和角色細節，公司仍舊守口如瓶，僅提到會再另行公布。

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韓媒先前曝光朴敘俊進軍海外的計畫，推測他可能飾演「韓國版變形俠醫」Amadeus Cho，以天才少年的形象現身。Amadeus Cho的母親先前已經在《復仇者聯盟2》登場，正是女星秀賢飾演的趙海倫博士。日前馬東石參與的《永恆族》電影預告剛公開，Marvel準備借重韓流勢力，在全球獲得更多影迷關注。

受到疫情影響，朴敘俊不便當空中飛人，這趟出國預計要到年底才會返回韓國。而朴敘俊在出國前，已經接到新劇《京城生物》的演出邀請，等於回來就會直接上工，行程一路滿到2022年。

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