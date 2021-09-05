傳與妮歌潔曼拍劇鬧翻　美籍華裔女導演王子逸貼合照粉碎不和傳聞

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）早前來港拍攝美劇《Expats》而引起軒然大波，除了獲豁免檢疫外，還傳出與美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）鬧翻，今日有傳媒更指妮歌潔曼因不習慣香港拍攝模式，因而向劇組申請休假兩個月回澳洲休息。然而導演早前發布Instagram限時動態，其中兩張見到她與妮歌潔曼及攝影師Anna Franquesa Solano席地而坐，打破外界指兩人不和的傳聞。



早前曾有傳媒報道妮歌潔曼與王子逸鬧不和。（網上圖片）

美劇《Expats》改編自香港出生的韓裔美籍女作家Janice Y. K. Lee的小說《The Expatriates》、美籍華裔女導演王子逸執導，及由妮歌潔曼、美國女星Sarayu Rao及美籍韓裔女星Ji-young Yoo等主演。

劇組上月來香港拍攝，其中包括妮歌潔曼。然而來港拍攝卻引起軒然大波，除了指妮歌潔曼獲豁免檢疫外，還傳出她與王子逸在拍攝上出現分歧而鬧翻。近日還指妮歌潔曼不習慣香港拍攝模式而需要休假離港回澳洲休息。對於外界指兩人鬧不和，王子逸在Instagram貼出多個限時動態，見到她與妮歌潔曼及攝影師Anna Franquesa Solano席地而坐，其中一張寫有「拍電影」的照片，還有一張改成心心的照片，用行動打破外界指兩人不和的傳聞。

除此之外，王子逸也轉貼出美國女星Sarayu Rao抵達香港後的影片。見到由於時差的關係，雖然已經夜深，但Sarayu Rao卻精力充沛。