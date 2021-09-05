傳妮歌潔曼不習慣香港拍攝模式　向劇組申請休假兩個月返澳洲休息

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）早前來港拍攝劇集《Expats》，但卻因為獲豁免檢疫而引起軒然大波，之後更傳出妮歌潔曼與美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）在拍攝上出現分歧，而導致前者離開拍攝現場。最近再有傳媒報道，指妮歌潔曼不習慣香港的拍攝方式，有傳她已經向劇組請假兩個月來平復心情。據了解，她暫定將於11月再來港工作。



有傳妮歌潔曼將在今日離開香港，返回澳洲休息。（視覺中國）

有傳媒在上月26日報道，指妮歌潔曼因拍攝一場寵物店的戲份時，與導演王子逸出現意見分歧，繼而引起爭吵。妮歌潔曼更返回私人休息室，並要求暫停拍攝。之後她還在未完成戲份的情況下離開拍攝現場，留下導演及劇組拍攝其他戲份。

導演王子逸及其他劇組成員將留港繼續拍攝。（IMDb 圖片）

原以為妮歌潔曼會準備再次投入拍攝《Expats》，可是近日有傳媒指她原來早已壓力爆煲，皆因除了輿論壓力及與導演鬧分歧外，她還未能習慣香港的拍攝模式。由於香港拍攝受地方限制，劇組僅能搭建小型帳篷給她休息，與外國地方大及擁有設備齊全的演員休息車相比，確實有很多分別，所以有指她已經向劇組申請兩個月休假，並暫定11月再來港工作。

王子逸父母都是來自中國，但他們在王子逸六歲時，舉家搬到美國佛羅里達州邁阿密生活。而由她執導的《The Farewell》在2019年上映時，獲得好評。（《The Farewell》劇照）

據了解，雖然妮歌潔曼離開香港，但劇組則會留港繼續拍攝。至於妮歌潔曼則會先返回澳洲休息，而在重投《Expats》劇組前，她會先前往英國拍攝《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）。