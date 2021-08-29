傳與華裔女導演片場出現分歧　妮歌潔曼中途離場兼停工3天

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）早前來港拍攝劇集《Expats》，然而她因獲豁免檢疫而引起軒然大波，而今日有傳媒報道，她與導演在拍攝問題上出現分歧，有指原定的通宵拍攝安排，最後她只逗留現場兩個半小時就離開。



妮歌潔曼身為劇集《Expats》監製兼主演，近日有傳她與女導演在拍攝上出現分歧，繼而傳出停工3天。（視覺中國）

據報道指出，《Expats》劇組早前連續四晚通宵在旺角花園街附近取景，然而在本月26日，卻傳出發生不愉快事件。有指當晚妮歌潔曼需要通宵拍攝，然而她卻只逗留現場兩個半小時就離開。據了解，妮歌潔曼當晚約8時前往拍攝現場，她在現場先與小孩及狗隻拍攝，然而拍攝進行約半小時後，導演卻親自再揀選另一隻狗隻拍攝。可是拍攝至大概10時30分，妮歌潔曼卻匆匆離開現場，劇組則繼續拍攝。

王子逸父母都是來自中國，但他們在王子逸六歲時，舉家搬到美國佛羅里達州邁阿密生活。（IMDb 圖片）

然而有傳媒引述在場人士消息稱，妮歌潔曼因為一場寵物店的戲份而與《Expats》美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）出現意見分歧，起初大家都理性討論，但後來兩人各不相讓，最終引起爭吵。之後妮歌潔曼返回私人休息室，並要求暫停拍攝。未完成戲份的妮歌潔曼最後離開現場，留下導演及劇組拍攝其他戲份。而劇組原定在前晚轉往香港區拍攝，但有指現場沒有任何動靜。最新消息指，妮歌潔曼因寵物店的戲份，未能與導演達成共識，故需要休息停工3天，待問題解決後才會恢復拍攝。

《Expats》由妮歌潔曼監製，她更聯同美國女星Sarayu Rao及美籍韓裔女星Ji-young Yoo一同演出。而劇組之所以要來香港拍攝，是因為劇本改編自香港出生、韓裔美籍女作家李允卿（Janice Y.K. Lee）的小說《The Expatriates》。據了解，劇組將於10月拍竣。