Netflix《接線追緝》改編自極燒腦丹麥片　觀眾淨睇預告都極緊張

由《邊緣特訓》（Training Day）美國黑人導演Antoine Fuqua執導，積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演的Netflix電影《接線追緝》（The Guilty），近日公開了首條預告，雖然電影是改編自曾代表丹麥角逐奧斯卡最佳外語片（奧斯卡最佳國際影片獎）的同名作品，但影迷仍然被這條預告所吸引，坦言看預告都非常緊張。



積佳蘭賀主演的Netflix電影《接線追緝》，是改編極燒腦懸疑驚慄電影《The Guilty》。（《接線追緝》劇照）

丹麥電影《The Guilty》被譽為極燒腦懸疑驚慄電影，講述一名警探因為一場意外的槍殺事件，而被降職到911報案中心值勤。某天他接到一個十分詭異的電話，憑著多年的警探經驗，認為來電的女子正遭一名男子綁架，故他認為這是一個求助電話。他透過極少線索去追查疑犯，當他以為接近真想之際，竟發現原來結局並不簡單。而今次《接線追緝》就是改編自這個故事，電影故事由美劇《刑警雙雄》（True Detective）的主創Nic Pizzolatto所撰寫，確實讓影迷非常期待。

《接線追緝》由《邊緣特訓》美國黑人導演Antoine Fuqua執導，並由美劇《刑警雙雄》的主創Nic Pizzolatto擔任電影編劇。（IMDb 圖片）

其實當時《The Guilty》可謂相當成功，電影在不足50萬美元的成本及用了僅13天的情況下，完成製作。這部電影除了獲得340萬美元全球票房外，還代表丹麥角逐奧斯卡最佳外語片。雖然當時與獎項擦身而過，但已經獲得國際認可。電影分別在IMDb及爛番茄（Rotten Tomatoes）獲得極高評價，前者平均分高達7.5分；後者新鮮度達97%。

《The Guilty》由瑞典裔丹麥男星Jakob Cedergren主演。（《The Guilty》劇照）

《The Guilty》片長85分鐘，而《接線追緝》則多了5分鐘，當時後者僅靠單一場景的畫面，成功俘虜觀眾。而近年出色的例子包括哥連法路（Colin Farrell）主演的《來電險事》（Phone Booth）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的《活埋》（Buried）、由湯哈迪（Tom Hardy）主演的《接聽風雲》（Locke）及《十二怒漢》（12 Angry Men）等。

《接線追緝》首條預告出爐後，讓影迷非常震撼。（《接線追緝》劇照）

當時《The Guilty》導演僅用電話另一邊傳來的聲音，成功營造出緊張及驚慄的氣氛。Netflix電影《接線追緝》的演出陣容除了有主角積佳蘭賀外，還有導演在《邊緣特訓》曾合作過的美國男星Ethan Hawke及「貓王」外孫女Riley Keough等。電影9月在多倫多國際影展全球首映，並在同月24日在美國戲院有限上映，電影則在10月1日登陸Netflix。