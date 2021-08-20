曾國祥執導Netflix劇集《三體》　《狂野時速》索女有望擔正

據外媒《Deadline》報導，Netflix電視劇版《三體》（The Three-Boy Problem）將由香港導演曾國祥執導第一集，該劇改編自劉慈欣同名科幻小說，由《權力遊戲》編劇David Benioff和D.B. Weiss執筆改編劇本，並與男神畢彼特（Brad Pitt）共同擔任製片人。
曾國祥近年已憑《七月與安生》和《少年的你》在國際舞台上打開知名度，今年更以《少年的你》提名第93屆奧斯卡最佳外語片。
雖然演員陣容尚未公布，但早前報導電影會由《寶貝神車手》、《狂野時速：雙雄聯盟》的伊莎剛莎諾絲（Eiza González）正在商談演出。
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劉慈欣執筆的科幻小說《三體》講述人類發現他們在宇宙中並不孤單，並準備應對來自遙遠而荒涼的外星力量時，究竟會發生甚麼故事呢？
《三體》指外星人的恆星系統，它由三顆相互環繞的恆星組成，它們之間的一顆地球行星不斷遭受極端炎熱和寒冷的溫度，反復地摧毀當中的智慧文明。
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