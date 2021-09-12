絕命凱特｜MIYAVI進軍Netflix演男同志　凍齡顏值看不出即將40歲

日本「結他武士」MIYAVI為Netflix動作電影獻出動作戲初體驗，他在Netflix的動作電影《絕命凱特》（Kate）不但挑戰同性戀角色，還與女主角Mary Elizabeth Winstead有激烈互毆，他透露開拍第一天看到有替身演員骨折送醫嚇到，而即將推出全新專輯《Imaginary》的他，除了想去台灣開唱，鬍鬚張滷肉飯更是令他難忘！



MIYAVI即將於14日迎接40歲，他透露自己電影開拍首日，現場就有女性替身演員骨折受傷住院，本以為可能要停拍，沒想到現場宣布繼續拍攝。問他生日有什麼願望，他表示每到這個日子都會回顧「過去這一年自己獲得了什麼、發生了什麼」，今年就是希望接下來能前進全世界開唱。

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聊到台灣，MIYAVI表示這陣子正透過視訊教學努力練習中文，謙虛說自己只會單字而已，還用中文強調「我現在在學中文，但真的太難了，我不放棄」，至於想念台灣的什麼，MIYAVI秒答：「當然是魯肉飯，我想念滷肉飯」，當然餃子、小籠包也喜歡，但滷肉飯還是最愛，他回憶以前赴台演出，都會被帶去好吃的餐廳，但最難忘的還是「鬍鬚張」的滷肉飯。

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至於今後的目標，由於自己是音樂人，當然以音樂為第一優先，再拓展到演戲等領域，另外也預告接下來還有幾部日本電影的演出。

同場加映：Netflix上半年排名︱韓劇佔據亞洲榜 韓國、香港冠軍都是這一部（點圖放大瀏覽👇👇👇）

先按圖睇韓國Netflix 2021年上半年排行榜排名：

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按圖對比香港Netflix 2021年上半年排行榜排名：

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