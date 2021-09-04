Netflix｜收納女王近藤麻理惠新節目爆紅 　10大收納貼士改變人生

【收納 /Netfile】 日本「收納女王」近藤麻理惠的新節目《再次怦然心動：麻理惠的社區整理魔法》在Netfile 上架爆紅。繼2019年《Tidying Up with Marie Kondo / 怦然心動的人生整理魔法》之後，再於節目中公開其收納貼士，整理家居同時也整理人生。



【近藤麻理惠｜Netflix】近藤麻理惠新節目《Sparking Joy with Marie Kondo / 再次怦然心動：麻理惠的社區整理魔法》在8月31在Netflix上架，短短3集，為嘉賓整理家居，在收拾舊物時同時，反思人生。（《 再次怦然心動：麻理惠的社區整理魔法》劇照）

近藤麻理惠10大收納貼士：透明收納箱、只留一套化妝、護膚品

《Sparking Joy with Marie Kondo / 再次怦然心動：麻理惠的社區整理魔法》於8月31在Netflix上架，短短3集，為嘉賓整理家居，在收拾舊物時同時，反思人生，該留下的與該捨的，每個決定都反映了你會怎樣過自己的人生。在整理雜物時，同時整理愛情與事業，空間留白，好留給自己重視的人與事。

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在節目中，近藤麻理惠運用到獨特收納技巧，如她建議整理家居，最好花一整天一次把所有物品拿出來；先整理衣櫃，再整理其他雜物，最後才是紀念品、別人送的禮物。

她建議使用透明收納箱，把物件按類別、使用度、大小等分類，直立式存放，一目了然，方便取用，也不易再混亂；另外，微小的物件也應有固定的存放位置，使用後便物歸原位，這樣便毋須經常花時間整理。

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租屋收納好物如「洞洞板」與縣掛式收納用具，可增加牆面的收納空間，卻不用鑽牆；自由組裝的衣櫃與收納盒、架子，便於搬運，也可按個人需要組裝，避免買更多傢具，節省空間。

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KEA每年推出產品目錄，今年「低價目錄」列出100款$100以內的IKEA產品，當中包括不少收納與執屋好物。《01女生》精選10件實用兼性價比高，配以示範使用方法，助大家低成本高效益整理家居。同場加映：IKEA｜低價目錄$100內收納執屋好物 精選10件必入手$4.9收納盒

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