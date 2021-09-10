梅艷芳｜三大人物海報曝光　劉俊謙重現經典《胭脂扣》

電影《梅艷芳》重現梅姐的生平事跡，劇組找來多位演員扮演梅姐的親朋好友，當中廖子妤飾演梅姐胞姊梅愛芳、古天樂飾演劉培基以及劉俊謙飾演張國榮，三大重要角色的海報今日曝光。

劉俊謙飾演張國榮的角色海報神還原《胭脂扣》。（電影海報）

梅姐為《胭脂扣》盡心盡力。（劇照）

當中以劉俊謙跟女主角王丹妮，重現《胭脂扣》經典一幕的海報最吸睛，二人穿上同款戲服，務求達到形神俱備。這部電影是梅姐從影多年以來最重要的作品之一，有指當年她為了換取張國榮加入劇組，特為哥哥所屬的新藝城影業拍攝《開心勿語》，而梅姐最終亦憑「如花」一角成功封影后。

另外其他劇照亦看到劉俊謙重現哥哥在1984年《十大勁歌金曲頒獎典禮》上，現場獻唱名曲《Monica》的經典演出，不止服飾跟到足，連背後舞群的造型都有兼顧，證明劇組相當用心。

劉俊謙重現哥哥在1984年《十大勁歌金曲頒獎典禮》上現場獻唱名曲《Monica》的經典演出。（劇照）

當年哥哥憑《Monica》爆紅，呢次演出好經典。（影片截圖）

廖子妤表示，扮演梅姐胞姊梅愛芳是她入行以來作最多準備試鏡的一角：「唱歌部份不只是唱一首歌那麼簡單，還要唱一段戲曲，還真考起我。唱歌之外還要演一場戲，當時每個人都準備了自己的殺手鐧。最初我也以為自己會落選，但沒想到等了足足一年多後，會被通知獲選，當刻感覺份外興奮。」 為遵守電影公司的保密協議，廖子妤表示只知道自己飾演梅愛芳一角，而對於梅艷芳選角則一直不知情。

至於劉俊謙坦言從沒想過自己會被選中：「我記得第一次試鏡時，並不知道電影是《梅艷芳》，當時準備時間很少，所以一切都很倉卒。直至2017年尾終於落實演出這部電影，梁樂民導演再次找我試鏡時，告訴我要演一場戲和唱一首歌，選了一首歌配合一些舞步動作，而自己務求進入哥哥的角色和配合年代感，我找了一件感覺80年代的牛仔褸和梳了一個哥哥當年的中分頭。這次我做足準備功夫。」

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此外，劇組在開拍前亦安排三人到梅姐靈前拜祭。導演表示：「選中Louise後，我就跟製片部同事說，一定要帶Louise去拜祭梅姐。我們要告訴梅姐，我們即將要開拍她的傳記電影，而我們挑選了王丹妮。這是對梅姐的一份尊重。」Fish亦憶述，在墳前祈願哥哥、梅姐及Ann姐給予他們靈感和支持，更說每當回想起當時情景，感覺依然震撼。

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