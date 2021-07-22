梅艷芳｜王丹妮感激廖啟智用心導戲　：他願意用很多時間去了解我

香港一代天后梅艷芳傳奇電影《梅艷芳》由前期打造開始已令人極為重視，要飾演梅艷芳一角壓力固然大，女主角由模特兒王丹妮擔任，劇組為首次演戲的她找來一眾星級導師指導，當中包括已故演員廖啟智（智叔）、殿堂級音樂監製趙增熹以及著名排舞師麥秋成。



(《梅艷芳》影片截圖)

官方今日發布一條幕後特輯，片中可見廖啟智極為用心教導一張白紙的王丹妮。廖啟智在演戲上獲獎無數，生前更是香港浸會大學電影學院全職講師，自然能令王丹妮更易吸收，對於王丹妮有幸跟智叔學戲，她表示感激：「演戲方面好多謝智叔，我的演技是由零開始，他慢慢用很多時間去了解我，他與我聊了很多，以了解我內心世界，給我很多課堂讓我學習肢體演技、閱讀劇本等基本知識，智叔很用心教我，他對演戲的熱誠及態度很值得我學習，他曾對我說，每拍完一場戲之後，演員都會有遺憾，認為可以演得更好，我們就要將這個遺憾轉化成為推動力，便能夠做得更加好，我會銘記於心。」

片中有不少智叔的笑臉。（影片擷圖）

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