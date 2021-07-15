《梅艷芳》古天樂演良師劉培基　為梅姐設計無新郎婚紗圓最後心願

以「香港的女兒」，樂壇一代天后梅艷芳生平作藍本的傳記電影《梅艷芳》，由新人王丹妮（Louise）飾演梅姐，預告一出立即成為焦點。而一代天后身邊，都不乏重量級人物出現，其中梅姐的御用造型師劉培基（Eddie）都會出現，而飾演這要角的，就有金像影帝古天樂。

王丹妮跟古天樂，接受Do姐訪問。(官方相片)

早前電影公司特邀Do姐（鄭裕玲），以訪談形式訪問戲中兩位主角古天樂及王丹妮，細談二人合作趣事。對於Louise這位影壇新人，初次見面的鄭裕玲便大讚她聰明有氣質，寄望她在演藝圈愈做愈好。古天樂則認為Louise態度認真，準備充足，在拍攝時更傳授她演戲心得。「第一眼看了她的外貌，真心講句，好放心。在拍攝的過程中看見她很勤力，看得出她每一場戲事前都做足準備功夫。無論形態、說話語氣都很神似。」

兩位前輩都覺得王丹妮有著梅姐的氣質。(官方相片)

古天樂稱讚Louise能夠演出梅姐的神態，有次更嚇親古生：「我拍攝的主景是一幢舊樓，記得一次 cut 機，燈光關掉的時候，正當我準備返回休息室，走到樓梯轉角的剎那，昏暗燈光下眼前見到Louise的身影，當場心寒起來嚇了一跳，可想而知她到底有幾神似。」隨後一場喊戲，古生為了令她容易投入情緒，將她早前跟自己分享過一些跟父親的往事重提一次。「我建議她用當時的情緒放回這場戲內，就會很容易釋放自己感情出來。」結果順利演出真情感。不過對於Louise往後發展，古生就有一個「忠告」︰「不要穿太多高踭鞋。」事關Louise擁有179cm 身高。

預告造型跟梅姐對照

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劉培基助梅姐完成最後心願

對於自己要飾演跟梅姐關係，親如父女的殿堂級時裝設計師劉培基，古天樂深表榮幸。「他陪伴梅姐成長，亦在梅姐最後一場演唱會，她找劉培基完成她的夢想，幫她做一套婚紗嫁給舞台，梅姐過往形象大膽、創新、前衛，造型都是劉培基為她設計。」

梅艷芳在演唱會穿上婚紗，決定「嫁給舞台」，而這個造型亦是出自劉培基手筆。（視覺中國）

對於這趟設計，劉培基曾在訪問中講到是一次百感交集的工作，亦是設計生涯中，用盡整個人的愛去做。劉培基︰「因為我知道這件婚紗是無新郎，知道這件婚紗是死別，在紅館第一晚演出，她轉身揮手講再見，我知道是真的（告別），所以我認為這是我一生中最好的作品。我放進太多愛、感情、感觸落去，我想都沒想過，會設計一件婚紗是沒有新郎，一件告別的婚紗，所以怎可能不美？」

劉培基先生為梅姐創作多個經典造型，傳頌後世。(視覺中國)

今次身為主持的鄭裕玲，雖未有跟王丹妮合作，但透過訪問了解後，認為 Louise 的經歷很像梅艷芳。「我第一次接觸王丹妮，覺得她是個很聰明的女仔，希望她能夠在《梅艷芳》這部電影中，好好表達自己的演技，做好這個角色。在訪問中她能夠透徹地完成我所問的問題，亦很誠心有誠意，希望她在這行發展能夠越做越好。」而Louise亦坦言承受不少壓力，壓力曾經大到要逃到泰國避世。「當我知道被選中做這角色時，我第一個反應是好驚，所以即刻買了機票飛去泰國，躲在房間內喊足兩日才能沈澱消化這個消息，直至踏出酒店房門口，我跟自己說既然選了我，就努力去做好吧！」