【不死情謎】瀨戶朝香一人分飾兩角搶鏡過黎明　現年44歲仲好靚

90年代尾至2000年代初，不少人氣日本參演港產片，例如《星月童話》與《阿虎》的常盤貴子及《雷霆戰警》的藤原紀香等，而2001年上映的《不死情謎》就有瀨戶朝香。



現年44歲的瀨戶朝香於17歲出道，拍過《成田離婚》及《PS.我很好，俊平》等90年代香港觀眾較熟悉的日劇。當年她跟黎明合作主演劉偉強執導的《不死情謎》時更一度傳出緋聞。



瀨戶朝香來港拍戲，但人氣不及同期的常盤貴子與藤原紀香。（電影截圖）

戲中瀨戶朝香一人分飾兩角，劇情講述香港重案組督察Sam（黎明飾）迅速搗破跨國犯罪組織巢穴，並將該組織的頭目Night（尹子維飾）緝拿歸案。Night雖然罪大惡極，但在他花重金聘請的律師團盡力辯護下，最終只被判五年監。僥而Night對Sam與任主控官的未婚妻Ann（瀨戶朝香飾）懷恨在心，精心策劃了一個報復行動。

重溫《不死情謎》

Ann和Sam案件完結後前往法國旅遊，Day派殺手殺死了Ann，但卻放過Sam。Ann的死令Sam悲痛異常，決定離開警隊，在大澳開設酒吧，從此過起隱居生活。兩年後，Sam遇上跟Ann長得一模一樣的日籍女遊客阿夕（瀨戶朝香飾），Sam情不自禁地愛上她，直至誤打誤撞地發現了夕的秘密…而另一方面，Night因上訴得直提早出獄，欲再對付Sam…

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《不死情謎》未有令瀨戶朝香在香港大紅大紫，所以只拍下這一部港產片，而她在2007年與Johnnys事務所組合V6成員井之原快彥結婚後便開始減產，專心相夫教子，二人育有一子一女，相當美滿。不過瀨戶朝香仍定期更新社交網站，見她美貌依然，保養得相當不錯。