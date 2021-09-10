鄭伊健自爆當初唔想演《古惑仔》　只因欠咗一個人才被迫接拍

鄭伊健於1996年開始主演《古惑仔》電影系列，一演就六集，成功塑造出風靡亞洲的「陳浩南」，成為他最經典的演出之一。近日伊健受訪透露，原來當初並不想演《古惑仔》，全因為欠了一個人才被迫接拍，究竟係邊個呢？



伊健與陳浩南已不可劃分。（電影截圖）

伊健表示，當初並不想接拍《古惑仔》，當時有兩個劇本給他選擇，原本選了另一個，因由於王晶說還欠他兩部戲，最終才令「陳浩南」誕生。雖然並非甘心情願演《古惑仔》，但伊健表示都有得著，例如最開心的是認識了導演劉偉強及「風火海」陳小春、謝天華及朱永棠，他透露當初覺得跟「風火海」格格不入，因為他們組合三人一夥，自己跟林曉峰本來就認識，一開始兩邊人甚少交談。此外，他提到六集電影之中最喜歡第一集《古惑仔之人在江湖》，最想扮演的是經常撩鼻屎的「大飛」。

原來伊健最想演的是黃秋生扮演的「大飛」。（電影截圖）

演過70多部電影的伊健，原來最喜歡漫畫改編的電影，例如《古惑仔》系列、《百分百感覺》、《風雲》、《中華英雄》，以及不是漫畫但有漫畫感的《烈火戰車2極速傳說》，因為夠天馬行空，從現實中抽離，太真實的話就不好玩。而他最喜歡《百分百感覺》，喜歡戲中簡單的愛情世界，而且他覺得那時候將香港拍得好簡單。

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