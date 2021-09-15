《梅艷芳》成釜山國際電影節閉幕電影　還原梅姐非凡傳奇一生

由《寒戰》系列導演梁樂民執導的傳記式電影《梅艷芳》鐵定於11月12正式公映，電影公司為延續梅姐熱心公益的精神，將於10月16、17兩天在百老匯院線限量推出《梅艷芳》電影慈善優先場，這2天首度公開發售的發行票房收益，將全數作慈善用途撥捐至兒童癌病基金。



梅姐傳記式電影《梅艷芳》將於11月12正式公映。（影片擷圖）

今日（15/9）有消息指出《梅艷芳》定為「第26屆釜山國際電影節」閉幕電影，屆時將於10月15日電影節閉幕禮上作全球首映，電影公司更發放國際版預告，重點描繪梅姐傳奇一生，透露劇中感動情節，由梅姐入行前到初出道、大紅大紫後患病的種種經歷一一記下，讓觀眾重新緬懷這位一代舞台女王。

王丹妮飾演梅姐。（影片擷圖）

戲中飾演梅艷芳的王丹妮，從事模特兒工作多年，早已在國際模界闖出名堂。初次接觸電影的她，首部參與的作品《梅艷芳》即榮登釜山電影節，讓她接觸事業上另一個國際舞台，十分感恩：「非常感謝釜山電影節選了《梅艷芳》作為閉幕電影，心情實在非常興奮和感動。希望能讓更多人透過這部電影知道並了解Anita的傳奇一生，感受到她不屈不撓的奮鬥精神，從而發放更多正能量。亦希望大家看完這部電影後再去聽聽梅姐的歌和看看梅姐其他的電影去懷緬她，讓Anita繼續永遠留在我們的心中。」

古天樂飾演梅姐恩師劉培基Eddie。（影片擷圖）

對於釜山電影節的邀請，導演梁樂民心存感謝：「很榮幸《梅艷芳》被選為本年釜山電影節的閉幕電影。這電影不單是一個時代的記錄、更是盡力還原我們這位香港女兒非凡的一生。回想起來，上回《寒戰》被選為開幕電影，已經是九年前的事；時光荏苒，希望不久將來，能親身來到釜山，跟大家見面；更希望韓國觀眾們，喜歡《梅艷芳》。」

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