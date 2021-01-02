男歌女唱｜梅艷芳零包袱締造搞笑經典　黃子華自爆對住佢好大壓力

2020年12月30日為一代巨星梅艷芳逝世17周年，當中有不少歌迷前往省善真堂拜祭她。梅姐留下不少經典電影《胭脂扣》、《川島芳子》、《審死官》、《半生緣》、《鍾無艷》等等，不過2001年跟黃子華合拍的《男歌女唱》，現時番睇都會覺得輕鬆又搞笑。

在《男歌女唱》中梅姐是個唱歌很好但沒有自信的人，子華則是好有自信但唱歌難聽，於是他要幫梅姐去參加歌唱比賽。（電影劇照）

梅姐經典神作《男歌女唱》

《男歌女唱》講述自大又無深度的黃勁（黃子華 飾），自稱是「K歌之王」，鍾意唱歌滿有表現慾，但就因為唱歌難聽而無緣入圍「K歌之王大賽」，反而在公司是透明人的朱維德（梅艷芳 飾）擁有一副好歌喉，首本名曲更是陳百強的等，不過朱維德卻因為心理陰影而無法在人前開口唱歌，要借着黃勁的特訓課程，來重建自信，不過戲中兩人不時都有無厘頭又搞笑的對手戲，觀眾都會睇得好輕鬆。

梅姐在後半部的《男歌女唱》中已成功建立自信，但就在「K歌之王大賽」中仍未能開口唱歌。（影片截圖）

梅姐扮泰妹畫埋Nike眉

其實梅姐在戲中形象百變，由怕醜、斯文、驚青轉化到有自信及霸氣，不過最令人印象深刻的一個造型必定是她假扮泰妹差差蚌，先笠上長曲假髮、膚色塗深幾度，當中最重要的是梅姐挑戰後輩鄭秀文，畫上了Nike眉，唱泰文版的《都是你的錯》。

不過子華神除了在戲中教梅姐唱歌及建立自信外，他都有貫徹自己的搞笑風格，扮拉丁歌王、笠爆炸頭、又痴上半撇鬚，跟「大師兄」黃一飛劈歌唱《Crystal》，壓軸再扮「李龍基」，非常搞笑。

《男歌女唱》中，梅姐扮泰妹差差蚌的造型最經典，尤其是她的Nike眉。（影片擷圖）

子華神對住梅姐好大壓力

另外子華神都有講過在《男歌女唱》跟梅姐合作的心情，當時他指出自己是樂壇晚輩，感到勁有壓力。「戲中要我呢個只係出過兩張唱片嘅新仔，教已經出過N咁多張唱片嘅梅姐唱歌，你話死唔死？雖然話演戲，但都有壓力架嘛！」笑言在歌后面前獻唱係獻醜，扮嘢就唔同姐，講到梅姐真係好畀面自己。