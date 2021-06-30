《梅艷芳》名模王丹妮擔正做梅姐　「驚到匿埋喺酒店房沉澱2日」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-30 13:15

香港巨星梅艷芳傳記電影《梅艷芳》，由《寒戰》系列導演梁樂民執導，講述天后梅艷芳的傳奇故事，製作團隊花足三年以上時間物色「具備梅姐神韻的演員」，終於落實由香港模特兒王丹妮出演梅姐一角。

梅艷芳的傳奇故事將拍成電影。（VCG）

2003年梅艷芳曾向安樂電影的CEO江志強先生表示，希望他能為自己拍一部傳世的電影，當時江志強已跟張藝謀落實讓她出演《十面埋伏》，但梅姐因患癌離世，最終到現時促成了江志強籌拍《梅艷芳》。

王丹妮表示收到電影公司的試鏡邀請，起初也半信半疑，甚至以為是騙案。（王丹妮IG）

首次拍電影的王丹妮表示收到消息後沒有開香檳慶祝，反而是訂機票到泰國「避世」，她：「第一時間感到非常害怕，因為不知道能否勝任，所以把自己關在酒店房間足足兩天，才慢慢沉澱這個消息，覺得能參演是種緣分。」更直言梅姐教會我們要成功除了靠天份，努力同樣重要，所以此後沒有跳舞底子的她經歷了大半年的訓練，更推掉一些模特兒工作去苦練歌舞，又試過因為練習某些高難度動作導致大腿發炎，需要睇醫生及做物理治療。

31歲的王丹娜表示自己都是梅姐的粉絲。（王丹娜IG）

據知在最終試鏡階段，王丹妮換上全套梅姐經典造型演一段戲，在整裝完成那瞬間，現場一位曾與梅姐共事的工作人員忍不住開口：「梅姐回來了……！」要知道梅姐的形象深入民心，要由他人來飾演且打破既定印象難上加難，反而處女演出的王丹妮能帶出驚喜，實在令人十分期待。

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