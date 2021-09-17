【沙丘瀚戰‧影評】一場華麗視覺盛宴　有件事做定先入場更享受

本周上映的《沙丘瀚戰》（Dune）無論卡士及製作，都是本年度最令人期待的作品之一。雖然1984年版本遭遇滑鐵盧，但導演Denis Villeneuve今次重金打造相信不會令大家失望，不過有一件事大家做定先入場，就會睇得更投入。

雖然前半節奏緩慢，但後面又劇力萬鈞，越睇越精神。（劇照）

究竟係咩事？就係睇定這部電影的「懶人包」，Frank Herbert所撰的原著小說被封為史上最偉大的科幻小說之一，導演為了更完滿地呈現原著中的未來世界，著實要花上不少篇幅去交代複雜的人物關係及不同區域的人、事、物，片長兩個半小時，前半部節奏較緩慢，甚至可能會令你感到不耐煩，但當進入戲肉，就知道理解整個世界觀的必要性，假若電影中難記入腦的人名、地名與死物名困擾到你，最好先了解一下各個角色背景才入場，畢竟電影中有更多值得觀眾細心賞的地方，免得過就不要分心去為分不清誰是誰而懊惱。

添麥菲查洛美的靚樣都是美麗的風景之一。（劇照）

劇情上也許有不足，但電影的技術層面實在出色，導演對細節的一絲不苟，場景、服裝、攝影、燈光都是精緻如藝術品，舉個例，大家都知道男主角添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）的美貌有多出眾，《沙丘瀚戰》中他的每一個近鏡都像雕塑般美麗，睇得出每一個畫面都以最完美的狀態呈現給觀眾，就像一個精雕細琢的藝術品，令人邊看邊感嘆。

+ 28

片方暫時仍未落實開拍《沙丘瀚戰》的續集，但看過這一集，確實會好期待後續發展，畢竟剛入正題就結束，而且如此出色的製作質素，相信拍出下半部份的故事，會是一部精彩的作品，今集票房影響這個電影系列的命運，各位想睇到真正的結局就花錢入場吧。