沙丘瀚戰｜添麥菲查洛美科幻家族鬥爭　入場前必讀角色背景大解構

華納大片《沙丘瀚戰》（Dune）由《天煞異降》、《銀翼殺手2049》導演丹尼斯維爾諾夫執導兼編劇；《以你的名字呼喚我》添麥菲查洛美、《水行俠》積遜莫瑪、《蜘蛛俠》系列Zendaya、《一代宗師》張震等人主演。電影改編《沙丘魔堡》小說，呈現出科幻世界的家族鬥爭。
《沙丘瀚戰》講述阿特雷斯家族因漸受擁戴而落入妒才帝王的圈套，阿特雷斯家族就如一座燈塔，銀河系其他所有家族都以它作參照，不論是敵人或朋友也是，他不僅想確保他的人民能生存，還是確保他兒子能成為他理想中的領袖。同時阿特雷斯和哈根尼家族有宿怨，他們所面對的勢力亦比他們預想的要強大很多。
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