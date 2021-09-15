沙丘瀚戰‧專訪｜張震首闖荷里活輕鬆過關　未來發展要靠吳彥祖？

本周上映的年度大製作《沙丘瀚戰》（Dune） 雲集多位荷里活著名演員，包括添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、奧斯卡依撒（Oscar Isaac）、佐斯布連（Josh Brolin）、戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）、辛蒂雅（Zendaya）、積遜莫瑪（Jason Momoa）及查維爾巴頓（Javier Bardem）等。



《沙丘瀚戰》亦是來自台灣的張震（Chen Chang）首度進軍荷里活的作品，戲中的他飾演照顧男主角一家的「岳醫生」，是個相當關鍵的角色。張震接受《香港01》專訪時表示，今次闖荷里活之旅輕鬆過關，至於未來會繼續在當地發展，竟然同吳彥祖有關？



日前身在威尼斯影展宣傳《沙丘瀚戰》的張震，接受《香港01》專訪。

以玩樂心態闖荷里活

張震能夠參演《沙丘瀚戰》，全因與導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）有交情，兩人在2018年康城影展一起當評審而認識，導演主動邀請張震參演《沙丘瀚戰》：「我自己看小說的時候，也沒有想過『岳醫生』會是一個東方面孔的人物，導演跟我講他小時候第一次看到小說，就覺得『岳醫生』是一個富有東方神秘色彩的人物，所以他才請我來飾演岳醫生。」

入行近30年，第一次到荷里活發展，張震表示輕鬆過關：「沒有什麼大太困難，今次是掌控得比較好的一個狀態，所以在表演的時候其實沒有這麼大壓力，我滿有把握去做好的一件事情，我抱持一個比較像第一次去嘗試、第一次去玩樂的狀態」。

張震為角色下了不少功夫，大家要細心欣賞。（劇照）

拿捏角色的心得

從確定要飾演『岳醫生』到開拍之間，大概有4、5個月時間讓張震作準備：「有一定的基本工作要做，要先看過小說、看劇本，他（岳醫生）在《沙丘瀚戰》的世界裡有很多很專有的名詞，看中文翻譯版本當然可以，可是劇本是英文的，所以還是需要一點時間去消化這個劇本。《沙丘瀚戰》的世界裡人物非常多，結構也非常龐大，所以要找到裡面的一些線索，是要花一些功夫。」

張震透露跟Oscar Issac最親近，收工後會一起吃、喝酒。（劇照）

電影中的『岳醫生』雖然戲份不算多，但卻是個影響整體大局的重要人物，要更精準地詮釋角色，張震花了不少功夫：「我比較專注在『岳醫生』的心理狀態上，因為在小說裡面『岳醫生』有很多心理獨白，跟外在的行為是不一樣的，可是在電影裡面我們沒有辦法去呈現這樣凡感覺給觀眾看，所以可能要放很多細節，是他真正的情緒是什麼，可能要透過鏡頭有一些小動作讓大家看到，這個鋪墊可能在電影裡面大家都會感受到，他本來從一個醫生，碰到怎麼樣的壓力、怎麼樣去面臨這些困難，去做一個抉擇，他為什麼要做這個抉擇，在心理層面上自己的功課要準備得比較足夠，不然這個人物就會變得膚淺一點，跟這部電影的美感沒有辦法匹配。」

張震與吳彥祖曾合作拍攝《王的盛宴》，二人私交甚篤。（視覺中國）

靠吳彥祖給予機會？

跟張震合作多次的梁朝偉，首次進軍荷里活的超級英雄片亦於近日上映，問張震會否有興趣拍這類型的電影，他興奮地說：「所有男生都想要拍超級英雄電影，我小時候真的很喜歡蜘蛛人（蜘蛛俠），我是學畫畫的，我記得非常深刻，小時候畫了很多蜘蛛人的畫，我還有一個小本子，全都是蜘蛛人的剪貼，我自己做的一個本子，當然如果要演的蜘蛛人的話，也跟我沒什麼關係（笑）」。

打開了國際市場的門，張震會否將工作重心放在荷里活？他竟然提到一個人的名字：「要問一下吳彥祖給不給我那麼多機會」，相信大家跟小編一樣疑惑，原來張震只是開個玩笑，他說跟吳彥祖關係得別好，而對方又在荷里活發展得不錯，便開玩笑說要對方給他機會，對於未來發展，正經的答案如下：「沒有目標一定要放在荷里活發展，這幾年狀態還挺好的，希望多接觸一些沒有接觸過的東西，剛剛做完了一個韓國製作的網劇，如果有機會去歐洲發展，或者是東南亞其他地區的電影，都希望有機會參與」