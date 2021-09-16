【沙丘瀚戰】一文睇清電影完整世界觀　兼解構戲中8大關鍵詞

由《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的年度矚目大片《沙丘瀚戰》（Dune），是改編已故美國科幻小說家赫伯特（Frank Herbert）在1965年出版的同名科幻小說《Dune》。由於原著小說的世界觀相當宏偉，因此在入場前率先了解複雜的故事背景、角色人物及劇情設定。



《沙丘瀚戰》牽涉非常複雜的宇宙觀。（《沙丘瀚戰》劇照）

一文看清《沙丘瀚戰》8大關鍵字：門塔特、領航員、貝尼哲斯、阿特雷斯家族、哈根尼家族、香料、Kwisatz Haderach及Shai-Hulud

《沙丘瀚戰》的背景發生在遙遠的未來，當時人類已經有太空旅行的能力，可以前往不同星球建立文明社會。在《沙丘瀚戰》的宇宙有幾個神秘的派系，其中包括門塔特（Mentat）、領航員（Navigator）及貝尼哲斯（Bene Gesserit）。門塔特如人形電腦，擁有媲美人工智能或超級電腦的精密思維；至於領航員則有預測星宿的排列，從而計劃太空旅行；最後是貝尼哲斯，他們是一班代表著人類宗教思想的女性，她們有影響重大事件的能力，及能作出維持宇宙平衡的重大決定。

除了上述這三個神秘派系外，粉絲最重要是要了解阿特雷斯家族（House Atreides）及哈根尼家族（House Harkonnen），而兩大勢力則為了爭奪香料的控制權。

阿特雷斯家族。（《沙丘瀚戰》劇照）

初步認識故事背景後，就要理解第一個關鍵字「香料」，及其重要性。從預告可以見到，阿拉吉斯星球非常危險，皆因充滿了名為「Shai-Hulud」的巨大沙蟲，但卻因為擁有非常珍貴的香料，而引起各方勢力入侵。這些香料除了含有迷幻及麻醉成份外，還有治療的作用，最厲害是可以讓人延長壽命及強化超感能力。所以在太空運輸時，部份領航員可以引導船隻安全抵達目的地。在《沙丘瀚戰》的世界中，門塔特、領航員及貝尼哲斯，都因為曾攝取香料而獲得進化的人類。

Rebecca Ferguson是代表「貝尼哲斯」。（《沙丘瀚戰》劇照）

香料在《沙丘瀚戰》的世界中的可謂相當重要，因為在了解為何要爭奪香料前，在很久之前，人類其實曾與他們所創造的「人工智能」發生過一場長達兩個世紀的巴特蘭聖戰，造成嚴重傷亡，因此人類禁止了所有「人工智能」，而這對往後的發展造成很大的影響。人類在缺少了「人工智能」的幫助下，如何避免在太空旅行期間遇上危難，成為了關鍵課題。因此人類開始強化自己本身的能力，而他們強化自身能力的關鍵，就是香料。

《沙丘瀚戰》的世界涉及複雜的故事背景、角色人物及劇情設定。（《沙丘瀚戰》劇照）

另外，早前說到門塔特、領航員及貝尼哲斯都是曾攝取香料而獲得進化的人類，領航員透過香料的影響，可以掌握太空的交通運輸及經濟的命脈、而門塔特則可以更準確分析敵軍的情報，並因此制定合適的策略。至於貝尼哲斯則預言了某天組織成員誕下的男嬰，就是傳說的預言之子「Kwisatz Haderach」，直到由添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）飾演的Paul Atreides出現，大家才意識到這名詞可以同時放在不只一個人身上，因為其子Leto Atreides II及妹妹Alia Atreides都與Paul Atreides有相同的能力而被包括在內。

添麥菲查洛美和Zendaya的角色在之後的電影續集非常重要。（《沙丘瀚戰》劇照）

在理解香料後，因為巴特蘭聖戰後，人類建立了以「帝王」為核心的制度，他統治了整個宇宙，並分封其他不同王族管理，其中負責掌管阿拉吉斯星的就是哈根尼家族，他們靠瘋狂開採香料而成為一股強大勢力。然而「帝王」某天突然把阿拉吉斯星的管理權突然改由德高望重的阿特雷斯家族管理，因為香料在這宇宙非常重要的情況下，這利益變動直接影響兩大家族。

Stellan Skarsgård飾演哈根尼家族的首領Vladimir Harkonnen。（《沙丘瀚戰》劇照）

最後就是阿拉吉斯星球，雖然當地充滿可以吞噬一切的「Shai-Hulud」巨大沙蟲，但這裡同時擁有可以激發人類能力的香料。阿拉吉斯星球的原住民叫做弗雷曼人。由於他們長期接觸香料，所以雙眼變成藍色。

當明白《沙丘瀚戰》上述的故事背景、角色人物及劇情設定，就可以更輕易掌握這部電影。

由Javier Bardem飾演的Stilgar是阿拉吉斯星球的原住民。（《沙丘瀚戰》劇照）

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