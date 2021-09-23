第一爐香│許鞍華新作鐵定下月中國上映　梁洛施首張劇照公開

由許鞍華執導、馬思純及彭于晏主演的《第一爐香》昨日（9月22日）發布全新海報，並鐵定10月22日在中國上映，至於香港映期則有待公布。
《第一爐香》改編自張愛玲1943年的成名作《沉香屑·第一爐香》，故事講述上海女學生葛薇龍到香港求學時，被姑媽梁太太利用，與花花公子喬琪喬展開一段愛情拉鋸戰。
除了有全新海報出爐外，電影的其他劇照也一同公開，其中包括梁洛施、張鈞甯、張佳寧、白冰、尹昉、范偉及秦沛等。
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電影《第一爐香》在去年曾入圍第77屆威尼斯影展非競賽展映單元，其電影預告還在威尼斯影展上首度曝光，當時三位主角馬思純、彭于晏及俞飛鴻等都有亮相，當時導演許鞍華就獲威尼斯終身成就金獅獎。
除此之外，電影同時集結了超強的幕後團隊，當中為電影撰寫劇本的是曾獲茅盾文學獎及華語文學傳媒大獎年度小說家獎的王安憶、服裝及造型設計由奧斯卡得獎者和田惠美擔任、而為電影配樂的同樣是來自奧斯卡得獎者、被譽為「新音樂教父」的坂本龍一、而為電影擔任攝影師的是七奪香港電影金像獎最佳攝影的杜可風。
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