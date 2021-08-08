林家棟奪紐約亞洲電影節「亞洲之星」大獎　許鞍華獲頒終身成就奬

紐約亞洲電影節在當地時間8月6日至22日舉行，今年的「香港全景」電影系列，合共挑選了15部香港電影，並透過線上、室內影院及戶外放映，而今年「亞洲之星」大獎由曾憑《樹大招風》成為香港電影金像獎最佳男主角的林家棟所奪得。



林家棟零片酬接拍《手捲煙》，極有誠意。（《手捲煙》劇照）

紐約亞洲電影節在當地時間8月6日至22日舉行，今年的「香港全景」電影系列合共有15部作品，其中包括早前上映的《總是有愛在隔離》、《逃獄兄弟》、《一秒拳王》及《狂舞派3》，當中還有剛在香港上映的《鬼同你住》、《殺出個黃昏》及《媽媽的神奇小子》等，另外還有將在本月19日上映，由已故導演陳木勝執導的《怒火》。

由謝賢主演的《殺出個黃昏》獲得好評，而電影監製就是林家棟。(《殺出個黃昏》劇照)

香港駐紐約經濟貿易辦事處（駐紐約經貿辦）處長聶繼恩表示，今次選映的作品精彩豐富，充分展示香港不同年代優秀的電影人才。紐約亞洲電影節將會頒發終身成就奬給予六奪金像獎最佳導演獎的許鞍華，並會放映她早年的作品《胡越的故事》和《投奔怒海》，另外觀眾也可從文念中執導的《好好拍電影》，了解許鞍華的光影人生。

此外，大會亦會頒發「亞洲之星」大奬予林家棟，而他有份演出的《手捲煙》、《殺出個黃昏》及《智齒》也會在紐約亞洲電影節上播放。