梅艷芳｜廖子妤演梅愛芳喊出姊姊情　王丹妮︰喺醫院一番話好辛苦

改編自香港天后巨星梅艷芳真人真事電影《梅艷芳》，電影在尖沙嘴1881設置紀念展覽，請到主演梅艷芳及梅愛芳兩姊妹的新演員，王丹妮和廖子妤到場。
廖子妤表示見到婚紗服裝最震撼：「拍呢場最後演唱會戲我有去探班，睇住佢着起呢套白色婚紗，佢一開始唱歌我已經喺度流眼淚。」王丹妮補充：「我之後知道家姐喊，覺得好感動，但又因為係最後一場，都代表住我對團隊嘅不捨，我都眼濕濕，但又要控制好自己情緒，唔可以嚎哭。」
除了演唱會一場戲特別印象深刻，兩姊妹的對手亦不少，問及哪一場戲同樣感動時，王丹妮先表示：「家姐病咗喺醫院同佢講嘅一番說話，個日拍攝其實好辛苦，我哋係冇停過咁忍唔住喊，有時大家真係攬埋一齊喊。（廖子妤：仲要個情緒，當下唔允許咁樣崩潰喊。）家姐又做得好好，好深感受，個心真係揪住。」
廖子妤都有提及事前準備一點都不容易，劇組單是在香港招募演員前後都花了一年時間：「我係2017年年頭試鏡，直到2017年9月先搵到佢（王丹妮），好彩搵到你。」另外廖子妤都有大讚王丹妮為人十分真誠，很有義氣：「我哋喺相處嘅過程中，愈來愈覺得捨佢其誰，可能我識人少，我喺自己腦海搜尋過，呢個年齡層又可以演到，撇開外在條件，其實佢都係一個好有經歷嘅人，又同梅姐一樣有一個好強悍嘅心，佢對人真係太好，好真心地關心一個人，好想幫你個種，真係一個好熱情嘅人，而梅姐都係同樣嘅人。」
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