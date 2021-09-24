《梅艷芳》關錦鵬初遇王丹妮讚神似　「梅姐拍《胭脂扣》難抽離」

傳記電影《梅艷芳》將於11月正式上映，主角梅艷芳由王丹妮（Louise）飾演，電影將會重現梅姐生前不少電影及音樂作品的造型，當中橫掃金馬獎金像獎最佳女主角的《胭脂扣》如花，當然不可少。而執導該電影的導演關錦鵬，亦在《梅》片拍攝期間親身到場探班，見面不久已被王丹妮外型與氣質懾住，連聲道：「好似梅艷芳！」



關錦鵬親自探班， 一會王丹妮飾演的梅姐。（《梅艷芳》劇照）

關錦鵬︰「並非模仿阿梅，是走進阿梅的世界」

Louise為演繹梅姐一角，事前做足準備功夫，電影公司更安排她跟梅姐生前認識的前輩好友見面，更深入去了解梅姐的為人。難得關導前來探班，Louise自當把握機會，而關導亦爽快的向Louise提點：「你外型上經過劇組細心打造，令到造型同一些小動作都好神似阿梅。但你真正需要的並非模仿阿梅，而是走進阿梅的世界。」Louise一點就明，並坦言由接拍這部電影開始每天都在學習和觀察，也清楚自己並非參加模仿大賽，一切依從劇情憑感覺走入梅姐的世界。

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關導探班當日，導演梁樂民正在拍攝由Louise飾演的梅艷芳，早前預告見到一頭白髮的李子雄，原來是飾演著名電影製作人，香港電影公司嘉禾電影創辦人之一何冠昌先生。而現場還有扮演年輕版關錦鵬的新晉導演黃進，關錦鵬見到「少年的我」，笑說電影公司很周到，找位靚仔演自己。

關錦鵬在現場細心指導王丹妮要如何去演繹梅姐。（《梅艷芳》劇照）

梅姐為張國榮爭取十二少一角

該場戲講到梅姐商討由張國榮飾演《胭脂扣》中十二少一角。眼前這一幕，就令關錦鵬勾起不少回憶：「當年真的有過這畫面，你們蒐集資料方便很充足。其實阿梅在《胭脂扣》中所演的場口很多都很傷感，她曾跟我說很投入去演如花這角色，所以當拍完這部戲後，好一段時間不能抽離角色，處於一個憂鬱寂寞的狀態。」

張國榮盡心演繹十二少一角，令角色亦成為經典。(《胭脂扣》劇照）

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另一方面關導也很佩服和欣賞阿梅的演戲天份。記得一次拍攝一場沉重氣氛的埸口時，這邊廂的阿梅仍嘻嘻哈哈的談電話，那邊廂準備妥當叫她「埋位」，才走幾步便到現場的她，真的說時遲那時快由開心的情緒火速入了戲，進入傷感的情緒。至於關導眼中的梅艷芳和張國榮，他一句到尾：「阿梅是一個少見仗義的女人，哥哥是個太靚太靚的男人！」

關錦鵬見到「少年的我」，笑說電影公司很周到，找位靚仔導演黃進（圖右）演自己。(《梅艷芳》劇照)

關錦鵬︰電影描寫了我們的香港

眼前的Louise，關導坦言對這位新人很好奇，很期待她的演繹。在電影完成初剪版後，電影公司便邀請關導率先欣賞並給予意見︰「我的期待是值得的，她演得好好！我真的覺得梅艷芳活現在銀幕上。我一定會推薦大家入場欣賞這部電影，不單止寫一代女王的故事，也讓大家永遠記得梅艷芳這名字，還描寫了我們的香港。這部戲除了感動之外，還帶給大家正能量！」

另外，早前安樂影片發售16、17/10 五場慈善優先場，門票火速售罄。有見及此，電影公司破天荒舉辦連環慈善優先場，希望能捐贈至更多慈善團體，將梅姐大愛精神惠澤不同社群。並繼16、17號後，將會加開一連3個周末慈善優先場，每個周末將會公開發售約1000張門票，發行收入全數撥捐作慈善用途。23、24/10號優先場現正發售，是次受惠機構為樂施會。詳情請留意電影《梅艷芳》專頁 。