中國一級舞蹈員周潔離逝終年59歲　演《火燒圓明園》引起大眾關注

上海戲劇學院電影電視學院院長胡雪樺導演在今日（10月3日）微博撰文，指他剛收到來自休士頓的噩耗，中國國家一級舞蹈員周潔離逝，終年59歲。



胡雪樺指中國國家一級舞蹈員周潔離逝，終年59歲。（豆瓣圖片）

據導演胡雪樺在今日（10月3日）早上8時25分在微博發文「剛接到來自休士頓的噩耗，著名舞蹈家演員周潔駕鶴西去。親愛的周潔一路走好！從此天堂有最美的舞蹈。」不少網友紛紛發文悼念，稱她「婀娜的身段，嫵媚芬芳的容顏，周潔永遠的楊玉環。」

周潔演出的《楊貴妃》獲得高度肯定，許多網民稱她的楊貴妃是「最美的楊貴妃」之一。（豆瓣圖片）

周潔在1961年12月上海出生，是上海歌劇舞劇院國家一級舞蹈演員，是中國當代舞蹈界代表，也是中國舞蹈家協會理事表演藝術委員會委員。她12歲考入上海歌劇院學館，據了解，她半年後的首個角色就是女主角。之後在1983年，她因在《火燒圓明園》及《垂簾聽政》飾演「麗妃」而引起大眾關注。

周潔是中國國家一級舞蹈員。（豆瓣圖片）

在1993年第16屆百花獎，由周潔主演的《楊貴妃》，與《大紅燈籠高高掛》及《秋菊打官司》齊齊獲得應屆最佳故事片獎。在1997年，周潔在美國創立了「美國周潔國際舞蹈學校」。之後周潔在2002年回到上海，開辦了「周潔演藝中心」，並在2010年再在上海開設第二間分店。據了解，她最後一次演出是參演2017年的電視劇《神探狄仁傑之情花金人案》。