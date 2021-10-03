中國一級舞蹈員周潔離逝終年59歲　演《火燒圓明園》引起大眾關注

撰文：王誦賢
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上海戲劇學院電影電視學院院長胡雪樺導演在今日（10月3日）微博撰文，指他剛收到來自休士頓的噩耗，中國國家一級舞蹈員周潔離逝，終年59歲。

胡雪樺指中國國家一級舞蹈員周潔離逝，終年59歲。（豆瓣圖片）

據導演胡雪樺在今日（10月3日）早上8時25分在微博發文「剛接到來自休士頓的噩耗，著名舞蹈家演員周潔駕鶴西去。親愛的周潔一路走好！從此天堂有最美的舞蹈。」不少網友紛紛發文悼念，稱她「婀娜的身段，嫵媚芬芳的容顏，周潔永遠的楊玉環。」

周潔演出的《楊貴妃》獲得高度肯定，許多網民稱她的楊貴妃是「最美的楊貴妃」之一。（豆瓣圖片）

周潔在1961年12月上海出生，是上海歌劇舞劇院國家一級舞蹈演員，是中國當代舞蹈界代表，也是中國舞蹈家協會理事表演藝術委員會委員。她12歲考入上海歌劇院學館，據了解，她半年後的首個角色就是女主角。之後在1983年，她因在《火燒圓明園》及《垂簾聽政》飾演「麗妃」而引起大眾關注。

周潔是中國國家一級舞蹈員。（豆瓣圖片）

在1993年第16屆百花獎，由周潔主演的《楊貴妃》，與《大紅燈籠高高掛》及《秋菊打官司》齊齊獲得應屆最佳故事片獎。在1997年，周潔在美國創立了「美國周潔國際舞蹈學校」。之後周潔在2002年回到上海，開辦了「周潔演藝中心」，並在2010年再在上海開設第二間分店。據了解，她最後一次演出是參演2017年的電視劇《神探狄仁傑之情花金人案》。

上海戲劇學院電影電視學院院長胡雪樺導演微博撰文公布周潔離逝消息。（胡雪樺 微博擷圖）
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