中國戰爭片《金剛川》歌頌抗美援朝　南韓群眾反對終導致撤檔

由管虎、郭帆及路陽聯合執導的中國戰爭電影《金剛川》，是紀念「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」的作品。然而據《韓國聯合通訊社》報道，南韓政府已經撤回電影上映的計畫。



《金剛川》由張譯、吳京、李九霄、魏晨及鄧超主演。（豆瓣圖片）

綜合南韓傳媒報道，其實在撤回上映計畫前，南韓媒體評級委員會曾在上月30日將電影《金剛川》分類為「適合15歲以上觀看」，當時電影發行商之一的「智慧電影」將透過點播及OTT服務方式發行這部電影。雖然當時民間及政壇猛烈批評，但該委員會當時堅稱根據現時南韓法律，是沒有辦法阻止電影上映。沒想到約兩星期後，電影發行商撤回對電影的年齡評級申請，如今電影將不能上映。

鄧超在戲中飾演高福來。（豆瓣圖片）

其實韓國退伍軍人協會在上周三曾發聲明，要求取消發行《金剛川》，該協會在聲明中表示：「在韓國部署導彈防禦系統後，中國政府一直限制韓國文化產品，但在此情況下，韓國政府仍允許從中國和朝鮮的角度製作這部宣傳電影，我們不能不感到震驚和憤怒。」

歐豪都有份演出。（豆瓣圖片）

引述《韓國聯合通訊社》報道指出，最終在退伍軍人團體及政界人士猛烈批評下，南韓當地一間電影發行商取消了《金剛川》的上映計畫，而報道引述媒體評級委員會稱，這間電影發行商在上周三（9月8日）撤回了《金剛川》的年齡評級申請，鑑於沒有該委員會的評級，故電影將不能上映。

南韓文化體育觀光部部長黃熙也證實了相關消息，他表示：「它不能上映，因為（發行商）放棄了其內容評級。」

《金剛川》在去年10月23日在中國上映。（豆瓣圖片）

《金剛川》講述1953年韓戰的最後階段，中國人民志願軍在物資匱乏及武裝懸殊的情況下，在金城發動最後一場大型戰役，奮勇抵抗美國軍機轟炸，更以血肉之軀修補木橋，目的為了讓軍隊能在指定時間到達，向金城前線投放更多戰力。其實電影早在去年10月23日在中國上映，並收獲約11.23億人民幣票房。電影原定在今年9月在南韓網上上映，但遭到當地不少團體及人民反對，最終片商主動撤回上映申請。