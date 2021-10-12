《龍虎武師》8號風球下舉行首映　監製錢嘉樂感恩劉德華親筆題字

紀錄片《龍虎武師》講述昔日龍虎武師，如洪金寶、元華、錢嘉樂、元武及熊欣欣等拍攝動作片的辛酸及危險性。今日（12/10）《龍虎武師》在「圓規」8號颱風下舉行首映，監製錢嘉樂表示：「香港最近（颱）風接（颱）風，呢兩日都擔心首映禮，自己都好明白，不過見到咁多朋友嚟撐場都好開心。」



錢嘉樂感謝眾朋友同8號風球都到場支持。（葉志明 攝）

錢嘉樂接受《香港01》訪問時先表示：「籌備過程的確有難度，前後差唔多用咗4年，2017年開始，當初呢套係部商業劇情片，但後來同魏君子先生閒談當中，覺得佢真係好熟香港動作電影嘅歷史，就問佢有冇興趣拍紀錄片，因為佢又熟又鍾意呢個行業，而我又好想拍一部戲可以保留返我哋嘅文化。（難處會係邊方面？）要叫啲大哥埋位，今次開心就係最齊人一定係今次，你講得出嘅都有。」

《龍虎武師》四個大字則由劉德華親自題寫。

錢嘉樂表示這一行去到荷里活都極具影響力、實力及尊重，是我們整行團結的力量，所以覺得自己有一份責任將這班無名英雄呈現在廣大觀眾面前。而且錢嘉樂非常感恩大家都一呼百應：「尤其是劉德華先生，因為我們經過好長時間才決定用《龍虎武師》呢個名，覺得咁先最可以代表到呢群人，係屬於我哋嘅，決定後就好想用毛筆字寫出嚟，第一時間就諗起劉德華先生，能夠同我哋武師咁熟，拍咗咁多動作電影，手毛筆字又靚真係只係得佢。」

當時錢嘉樂即時WhatsApp劉德華，錢嘉樂表示感到慚愧：「佢親自打返俾我『點呀？咁有意義嘅嘢，緊係好啦！你趕唔趕？唔趕呀嘛？你俾幾日我啦。』一星期內已經寫好俾我，真係好多謝你劉德華。」

錢嘉樂一家大細都有到場。（葉志明 攝）

錢嘉樂笑指他武師生涯在洪家班最重要的10年，都有跟很多前輩如元華哥、元武哥等人同甘共苦，的確有很多次跟死亡擦身而過，在《龍的心》的印象尤其深刻。（葉志明 攝）

及後錢嘉樂都有講到現時行業都有新人加入：「其實我幾年前有搞訓練班，當時都有十幾個年青人入行，但係我覺得現時最主要等佢哋有多啲工開先，就好似啲大哥由細練武功，又喺片場長大，又識打又識拍戲先出到呢班精英，80年代正正是有成龍、洪金寶、袁和平、劉家良同程小東，全部都會互相合作，又有獨當一面嘅風格。希望後輩可以快啲有工開，摸索到自己的風格，互相刺激將呢行繼續傳承下去。」