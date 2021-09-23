龍虎武師│李連杰御用替身熊欣欣　曾重傷昏迷兩日獲賞識演鬼腳七

紀錄片《龍虎武師》找來多位香港人熟悉的龍虎武師，其中包括洪金寶、元華、錢嘉樂、袁和平、熊欣欣及甄子丹等，分享拍攝動作電影時的辛酸事，從而對他們為香港動作電影的努力及貢獻致敬。這部講述香港龍虎武師的紀錄片，上月底在中國上映。雖然在《豆瓣》評分極高，但票房卻不到一百萬人民幣。更甚的是，紀錄片致敬香港龍虎武師，但香港至今仍沒有上映時間表。



《龍虎武師》是一部香港龍虎武師為主題的紀錄片。（《龍虎武師》海報）

海報展現幕後英雄戰績

從紀錄片《龍虎武師》的海報已經見到一個傷痕累累的背景，而身上的傷痕對應每一部香港的經典動作電影，如1986年成龍拍《龍兄虎弟》時頭骨斷裂、元武在1983年拍《奇謀妙計五福星》摔斷脖子、林正英在1985年《殭屍先生》時腦震盪、楊紫瓊在1996年拍《阿金》頸椎受傷險全身癱瘓、錢嘉樂分別因拍攝《快餐車》及《東方禿鷹》而嚴重受傷，前者導致他脊椎受傷，後者令他胳膊皮全被燒掉等。

熊欣欣在1995年拍攝《刀》時重傷昏迷兩天。（《刀》劇照）

熊欣欣拍《刀》重傷昏迷兩日

海報上還有一個非常駭人的傷痕，就是熊欣欣在1995年拍攝《刀》時，重傷昏迷兩天。難怪徐克在紀錄片《龍虎武師》稱：「他們以前做的事情，往後也不會有人能做到。希望更多人能通過這部紀錄片知道龍虎武師，記住他們為香港動作片做出的努力及貢獻。」

其中由徐克執導、李連杰及關之琳等主演的1991年電影《黃飛鴻》，戲中黃飛鴻與嚴振東在倉庫的竹梯大戰堪稱經典，最終這部電影順利奪得第11屆香港電影金像獎最佳動作指導獎，以及最佳導演、最佳剪接及最佳電影配樂等另外三項金像獎獎項。

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獲徐克賞識演鬼腳七

原來拍攝這場竹梯大戰時，男主角李連杰拍戲受傷，於是導演找來熊欣欣、谷軒昭及凌志華輪流頂替受傷的李連杰。熊欣欣憶述：「每一個動作都要替，但你一個人是替不下來的。每天16個小時，我們一場戲拍了31天，就不停換服裝，左替右替。」因為熊欣欣是李連杰及任世官的替身。徐克回憶時也表示：「有些動作比如在《黃飛鴻》裡面，在空中彈床、轉身，再做表情掉下來再彈起來，這種身手在現在不容易找到人可以做到。」

熊欣欣也因為《黃飛鴻》的演出，而獲徐克賞識，之後還在《黃飛鴻之三：獅王爭霸》「鬼腳七」一角而更為人所熟悉。而他也表示：「我真的很驕傲告訴別人，我以前是替身來的。」