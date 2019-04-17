劉德華為紀錄片《龍虎武師》提字　袁和平：我們那一代真係好痛苦

第38屆香港電影金像獎舉行頒獎典禮於14日舉行，當晚「魚頭允」劉允被授予「專業精神獎」，錢嘉樂亦就此提及他將「龍虎武師」這個名字再次呈現在大眾眼前，而近日紀錄片《龍虎武師》首款預告海報出爐，當中涵蓋武打、跳樓、飛車、著火等驚險表演的絕技，濃縮了他們最無可複製的「奇觀」生涯！

「魚頭允」劉允表示：「多謝香港電影養咗我50年！」（網上截圖）

「龍虎武師」在7、80年代非常活躍，當年盛行動作片和功夫片，需要大量武師在片中出演小角色來襯託出大明星的風采，而不少昔日的「龍虎武師」在今時今日已經成為了著名的武術指導和大明星，不過大多數都在為電影默默付出，近日出爐的《龍虎武師》首款海報，除了包含多種絕技，更寫下「KUNGFU STUNTMEN：NEVER SAY NO!」導演魏君子透露：「這是一部首次全方位揭秘香港龍虎武師長達70年風雲變幻的紀錄片，無論是過去還是現在，龍虎武師的付出和精神都值得被繼承和銘記下去。」

《龍虎武師》四個大字則由劉德華親自題寫。

完成不可能的任務 走訪洪金寶等百人

導演魏君子坦言香港動作片是他成長階段最難忘的銀幕回憶，而且龍虎武師的血淚史一直很少被人提起，最終他用了兩年時間，訪問及拍攝了近百位武行前輩與入行新人，完成了幾乎是個不可能完成的任務，包括洪金寶、成龍、袁和平、程小東、甄子丹等動作巨星及著名武指，又有徐克、劉偉強、吳思遠等著名導演。當中洪金寶這樣說：「我們在真正的本事上見真功夫」、徐克：「他們以前做的事，往後亦沒有人做到」、袁和平：「我們那一代真係好痛苦，全部都是硬碰硬」、甄子丹「為了表現你是功夫界最勁，你會做很多傻事！」而曾志偉則說：「外國人來探我們班時，問我們武行『這樣你們也敢做啊？』其實這個動作誰做誰死！」所以當年做龍虎武師這一行的確辛苦又不易！

袁和平：「我們那一代真係好痛苦，全部都是硬碰硬！」（影片截圖）