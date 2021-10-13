周星馳最愛「星女郎」竟然係佢　走紅後50蚊時薪暴漲至六位數

周星馳電影中的女角統稱為「星女郎」，朱茵、莫文蔚、張栢芝、鍾麗緹等都是代表人物，不過星爺曾受訪表示，他心目中最愛的一位「星女神」，並非上述的女神級人物，就算是舊愛朱茵與莫文蔚都不是，究竟邊位女星咁厲害，能成為星爺的第一位？

只得幾個鏡頭的張美娥，比主演之一的羅志祥（左）更搶鏡。（電影截圖）

2011年上映的《西遊·降魔篇》中，「空虛公子」羅志祥身邊有四位抬轎「美女」，她們由已過花甲之齡、在橫店打滾多年的臨時演員飾演，其中一位叫張美娥的特別受到觀眾注意，只因她其貌不揚，天生就有與別不同的喜感，星爺選中她，也是因為她夠醜，就算戲中只有一句對白，亦足以讓觀眾留意到她，成為網絡紅人，而星爺亦多次起用張美娥，在《美人魚》與《西遊伏妖篇》再看到她的演出，成為「星女郎」後，身價由50元人民幣臨演，躍升成收6位數出席商演的大明星。

走紅後的張美娥演出機會大增，令不少仍在橫店打滾的臨演充滿了希望。（劇照）

銀幕上的張美娥專門演喜劇，但她當初入行的理由，原來是一段有「洋蔥」的感人故事。現年71歲的張美娥真的來自橫店，但她並非一開始就想當演員，生於普通農民家庭的她，跟丈夫陳朝發好不容易捱到兒子出身，丈夫身體不好，張美娥不讓他工作，在鄰居幫忙下經常到附近的橫店影城看人拍戲，陳朝發覺老婆有點喜劇天份，經常慫恿她去當演員，但張美娥覺得自己生得醜，不是演戲材料。

2006年陳朝證實患上肝癌。他怕死後老婆會寂寞，病重時仍提議張美娥去試試拍戲，張憶述:「他說這輩子的心願，就是想看我去演電影，那怕只出現一下，他也會覺得很開心」。張美娥拉盡關係終於當上臨時演員，飾演一名清潔工人，但就在拍攝當日，丈夫離世了。

星爺在《美人魚》的宣傳活動時說過：「張阿姨是個很有天份的演員，是我拍的所有影片有史以來最好的組合人選」，這種級數的讚美，很多女演員都得不到。後來星爺再找張美娥演出《西遊伏妖篇》，也是因為向她兌現承諾。當日為了丈夫的心願入行，走紅後的張美娥跟以往一樣低調，也一直沒有忘記亡丈夫，她在央視節目《開門大吉》曾向另一半喊話：「老頭子，你老勸我拍電影，我也不知道你想幹啥，現在知道了，你怕我一個人難過。」