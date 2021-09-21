功夫｜特效導演鍾智行突發病離世　兩度跟周星馳合作奪金像金馬獎

由周星馳擔任導演、監製、編劇、配樂兼主演，袁和平和洪金寶任動作設計，林子聰、黃聖依、元華、元秋等人有份主演的動作片《功夫》上映已17年，不少影迷仍會一睇再睇，簡直調轉都識背！
近日有消息指出《功夫》的知名特效導演鍾智行，於9月18日因突發疾病離世，消息由《西行紀》官方微博公布，「《西行紀》系列作品總導演鍾智行先生，昨晚（18日）突發疾病永遠離開了我們。鍾智行先生曾擔任《功夫》、《無極》、《龍門飛甲》、《少林足球》等多部真人電影的特效創作。《西行紀》有幸站在巨人肩膀上前行，感謝鍾智行導演的親力指導和用心付出。我們將承繼鍾導的精神繼續努力，把《西行紀》系到作品打磨得更加優秀。鍾智行導演一路好走，感恩緬懷。」
鍾智行導演生前曾為周星馳的電影《少林足球》和《功夫》擔任視覺特效導演，鍾智行更憑《功夫》獲得香港金像獎及金馬獎的最佳視覺效果，及後再憑《少林足球》獲得香港金像獎和金馬獎的最佳視覺效果，成績傲人。
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