《功夫》原班人馬拍網絡電影　火雲邪神變好人遭狠批：周星馳氣死

2004年上映的《功夫》，除了讓周星馳揚威海外，亦令一眾擁有身手的資深演員再次走紅，包括元華、元秋及梁小龍等。事隔十幾年，這幾位演員參演出內地網絡電影《火雲邪神》系列，梁小龍登上主角寶座，卻變成保衛家園的好人，加上電影劇本與製作質素低落，遭網民狠批消費星爺，拍出一部似$9.9淘寶包郵的貨色。



多得《功夫》讓梁小龍迎來事業另一高峰，但自此便擺脫不了「火雲邪神」。（劇照）

《火雲邪神》系列共有兩部，包括《火雲邪神之修羅面具》與《火雲邪神之降龍十八掌》，雖然兩片跟《功夫》的劇情無關，而是改編自黃玉郎漫畫《龍虎門》的前傳《火雲邪神》，但戲中就出現不少《功夫》的元素，而幾位演員的造型亦跟當年相差無幾。

海報永遠係這類網絡電影最出色的一部分。（電影海報）

故事方面，講述「火雲邪神」梁小龍要培養接班人，在對付敵人的過程中，小邪神繼承了重要的力量，到第二部更習得絕世武功「降龍十八掌」。其實劇情並非重要，畢竟動作場面才是重點，但兩部片在這兩方面都表現不佳，劇情充滿犯駁位，九流特技浪費了演員的好身手，最終效果可想而知，兩部片在「豆瓣電影」只得2.8及3.6分（10分滿分）。

點擊下圖睇《火雲邪神》有咩位似《功夫》

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其實內地這類網絡電影一向以「爛」見稱，幾乎在鬥低分，而網民的評價留言似乎比電影本身更精彩，小編為大家輯錄了一些最精警的開心「些牙」。

「這XX是人拍的嗎？」

「爛的太有創意了」

「2020年吃的第一泡屎」

「這些老人也很無奈」

「活在八九十年代自己的世界裡，固步自封」

「星爺，麻煩一個如來神掌把這片扇走」

「爛片終究還是爛片，即使使出怎樣的歪門邪道，終究成為不了經典」

「讓人嘲笑到掉牙的破片」

「八倍速度快進的太慢了」

「9塊9包郵版《功夫》」

「周星馳氣死」

「最精彩的是片名吧？」

