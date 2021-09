莫文蔚直認星爺對自己影響大　演醜女一口答應︰之前多搵我演差婆

莫文蔚近日為宣傳全新廣東專輯《The Vovage》,接受《1圈圈星光背後》專訪,今次Karen大玩高難度現場同步錄音,其中更翻唱《喜劇之王》主題曲《The Way You Make Me Feel》,主持人問到Karen與星爺多次合作電影,是否對他事業影響最大,莫文蔚直認不諱說:「絕對很關鍵!」

Karen上《1圈圈星光背後》,接受梁泰來專訪。(節目相片)

提到星爺對自己當年事業的影響,Karen坦言是好重要︰「那時一口氣接了好幾部星爺的作品,當時不太為意,但回想起來是很幸運!首次接觸是1995年的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》,也是Karen首次做女主角的電影。「他私底下其實他很嚴肅,在他身上,我學到那份專注,他可以百份之二百投入工作,真是個高人!腦轉得超快,他不單止會想好自己怎演,連整場戲怎拍也想到,經常跟導演鑽研劇本。」而《西遊記》亦是莫文蔚跟星爺合作多部作品中,最愛的一部。「我是很喜歡《西遊記》,首先是第一部,二來我很喜歡古裝扮相,事關很多人覺得我鬼妹仔,多找我演差婆,好少人考慮我演古裝,我其實很期待再有機會演古裝。」

提到周星馳電影裏,經常要女主角扮醜,莫文蔚就在《食神》中演「火雞姐」,Karen回想當日得知絕不介意,更一口答應。「我好記得他打電話來說新戲預了我一個角色,話要醜樣,有棚爆晒出來的牙,眼又有刀疤,我一聽已是開心到跳起!我直情覺得正呀!是很難得演與別不同的角色,靚女日日都有得做,起身照鏡都知係靚女啦!哈!」