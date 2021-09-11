莫文蔚直認星爺對自己影響大　演醜女一口答應︰之前多搵我演差婆

莫文蔚近日為宣傳全新廣東專輯《The Vovage》，接受《1圈圈星光背後》專訪，今次Karen大玩高難度現場同步錄音，其中更翻唱《喜劇之王》主題曲《The Way You Make Me Feel》，主持人問到Karen與星爺多次合作電影，是否對他事業影響最大，莫文蔚直認不諱說：「絕對很關鍵！」

Karen上《1圈圈星光背後》，接受梁泰來專訪。（節目相片）

提到星爺對自己當年事業的影響，Karen坦言是好重要︰「那時一口氣接了好幾部星爺的作品，當時不太為意，但回想起來是很幸運！首次接觸是1995年的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》，也是Karen首次做女主角的電影。「他私底下其實他很嚴肅，在他身上，我學到那份專注，他可以百份之二百投入工作，真是個高人！腦轉得超快，他不單止會想好自己怎演，連整場戲怎拍也想到，經常跟導演鑽研劇本。」而《西遊記》亦是莫文蔚跟星爺合作多部作品中，最愛的一部。「我是很喜歡《西遊記》，首先是第一部，二來我很喜歡古裝扮相，事關很多人覺得我鬼妹仔，多找我演差婆，好少人考慮我演古裝，我其實很期待再有機會演古裝。」

提到周星馳電影裏，經常要女主角扮醜，莫文蔚就在《食神》中演「火雞姐」，Karen回想當日得知絕不介意，更一口答應。「我好記得他打電話來說新戲預了我一個角色，話要醜樣，有棚爆晒出來的牙，眼又有刀疤，我一聽已是開心到跳起！我直情覺得正呀！是很難得演與別不同的角色，靚女日日都有得做，起身照鏡都知係靚女啦！哈！」