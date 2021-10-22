【新逃學威龍】細龜羅家英30年後再現經典　網民劣評：又消費星爺

《逃學威龍》稱得上是奠定周星馳巨星地位的作品，當年大收4380多萬元，成為1991年香港票房冠軍，兩部續集同樣大收旺場，戲中人物、對白、劇情、場景都成為觀眾經常回帶的材料。

相隔30年，內地片商推出翻拍作《新逃學威龍》，找來原版的「黃小龜」黃一山再次演出、羅家英飾演吳孟達的角色「曹達華」，再加上星爺固定班底黃一飛，再次上演警察當卧底潛入學校查案的故事。有星爺光環加上舊人加持，《新逃學威龍》於上周五（15日）上架，至今觀影人次已達555萬，片方分賬近1360多萬元，以網大來說成績相當不錯！



呢位係男主角張浩，現年34歲，個樣咁老點呃人？（影片截圖）

雖然票房成功，但《新逃學威龍》仍難逃被封「爛片」的命運，觀眾及媒體普遍認為新版照抄舊版，但製作質素、劇本及演員表現就差得多，男主角張浩當然難以超越星爺，但其過份成熟的外表，連最基本扮學生都做不到，實在難以令觀眾入戲。

就算有（左起）黃一飛、家英哥及細龜坐鎮都無補於事。（微博圖片）

兩位女角童飛與艾福魯斯算比較養眼。（影片截圖）

就算有細龜、家英哥及黃一飛坐鎮都無補於事，有網民留言批評：「國產網大成了香港演員養老院」，指香港上兩代的演員，現在都轉戰內地網絡電影市場，靠販賣集體回憶來糊口，拍出一部又一部質素低落的作品。網民其他留言亦相當一針見血：「到底是有多缺錢，又到底是有多自信，才會決定翻拍」、「因為逃學威龍情懷來看 發現是被騙了」、「偽裝幽默，就像妓女偽裝純真一樣，讓人噁心」、「我就是想看看這部是能拍到有多爛」、「蹭熱度成功，拍電影失敗」。

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