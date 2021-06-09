【閃電俠】傳華納兄弟「棄用」姬嘉鐸　邀舊將出山為平行宇宙鋪路

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-09 18:00

由《小丑回魂》（It）系列導演Andy Muschietti執導、Ezra Miller主演的《閃電俠》籌備多年，終於在今年4月中開拍，之後Michael Keaton還首次確認他將重新飾演蝙蝠俠，正式加入DC擴展宇宙（DCEU）大家庭，從而開拓出平行宇宙，跟Marvel電影宇宙的多重宇宙一較高下。然而近日有知情人士爆料，華納兄弟有意透過平行宇宙，「棄用」陷入言論風波的姬嘉鐸（Gal Gadot），重新為神奇女俠「選角」。

《閃電俠》將會為DCEU開啟平行宇宙。（網上圖片）

《閃電俠》導演Andy Muschietti早前公開了電影首張劇照，見到Michael Keaton版的蝙蝠俠染血，疑似暗示他經歷了一場大戰。除此之外，他在接受美國雜誌《Vanity Fair》訪問時，還提到由賓艾佛力（Ben Affleck）飾演的蝙蝠俠都會加入，兩代蝙蝠俠齊齊加入《閃電俠》，正式開啟DCEU的平行宇宙。

《閃電俠》導演Andy Muschietti早前公開了電影首張劇照，見到Michael Keaton版的蝙蝠俠染血。（Andy Muschietti Instagram 圖片）

然而近日有外媒聲稱收到可靠線報，神奇女俠都會加入《閃電俠》這個大家庭。據不時收到業界可靠線報的《Giant Freakin Robot》指出，華納兄弟有意安排神奇女俠出現在《閃電俠》。然而據該報道續指，華納兄弟目前無意安排陷入言論風波兼懷孕的姬嘉鐸出現，故需要讓華納兄弟重新計畫。據了解，目前傳出曾客串《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）兼曾在劇集《神奇女俠》中飾演神奇女俠的Lynda Carter，將會再次飾演此角色。

有傳神奇女俠將會在《閃電俠》中出現，但不會由姬嘉鐸飾演。（《神奇女俠1984》劇照）

雖然目前華納兄弟未有確認任何消息，但Lynda Carter與Michael Keaton是同齡，而後者已經確認加入電影，至於前者則剛重新與華納兄弟合作，還在《神奇女俠1984》片尾片段出現，飾演黃金盔甲的傳奇亞馬遜戰士Asteria，所以Lynda Carter加入《閃電俠》絕非沒有可能。可是距離《閃電俠》在明年11月上映還有很長時間，相信目前華納兄弟仍會堅守最後答案。最後據報道重申，即使神奇女俠重新選角，但都不等於華納兄弟會棄用姬嘉鐸。點擊睇姬嘉鐸靚相！！！

+ 7 + 7 + 7